شكرا لقرائتكم خبر عن بحث فرص الشراكة الاستثمارية بين مصر وألمانيا بمشاركة وفد من كبرى شركات برلين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقبل المستشار محمد عبد الوهاب، الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وفدا من كبرى الشركات الألمانية برئاسة "مارتين هيرين كنشت"، رئيس المؤسسة الألمانية للشرق الأوسط؛ لبحث فرص زيادة الاستثمارات الألمانية إلى مصر.

وقال المستشار محمد عبد الوهاب، إن قصص نجاح الاستثمارات الألمانية فى مصر هى عامل الجذب الرئيسى للاستثمارات الألمانية الجديدة؛ حيث نجح برنامج الإصلاح الاقتصادى المصري، بشقيه التشريعى والتنفيذي، فى جذب عدد كبير من الشركات الألمانية، وتضاعفت تدفقات الاستثمار الأجنبى من ألمانيا إلى مصر خلال الأعوام الثلاثة الماضية، على الرغم من تباطؤ النمو العالمي، حيث شهد العام المالى الماضى وحده تأسيس حوالى 70 شركة باستثمارات ألمانية، كما زادت تدفقات الاستثمار الأجنبى المباشر من ألمانيا بنسبة 12% خلال عام واحد، موضحا أن الطموح المشترك لمجتمعى الأعمال فى البلدين يتجاوز هذه المعدلات.

وأكد "عبد الوهاب" على القيمة المضافة المرتفعة للاستثمارات الألمانية، ونقل التكنولوجيا الحديثة، خاصة أن النسبة الأكبر من الاستثمارات الألمانية تتركز فى قطاع الصناعة، بالإضافة إلى الاستثمارات الألمانية المتنوعة فى قطاعات الخدمات والتمويل والتشييد والبناء والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والسياحة والزراعة.

كما استعرض الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار، خلال لقائه مع الشركات الألمانية، ما قامت به الحكومة المصرية من جهود لتهيئة بيئة استثمار جاذبة؛ حيث تم منح الشركات حوافز ضريبية واستثمارية وفقاً لأهداف التنمية التى وضعتها الدولة، ومنح حوافز استثمارية جديدة للمشروعات العاملة فى مجال الاقتصاد الأخضر والذكاء الاصطناعى وتوطين الصناعة، فضلا عن تبسيط الإجراءات ووضع إطار زمنى محدد لأداء الخدمات للمستثمرين.

تجدر الإشارة إلى أن المؤسسة الألمانية للشرق الأوسط تعتبر أقدم وأكبر مؤسسة فى ألمانيا تعمل على تعزيز التنمية الاقتصادية بين ألمانيا ودول الشرق الأوسط، حيث تقوم بدعم الشركات الأعضاء؛ بهدف تطوير العلاقات التجارية وتنمية الاستثمارات بين ألمانيا وتلك الدول.