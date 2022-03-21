تعرف على أسعار الدولار الآن بالبنوك فى مصر

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القاهرة - سامية سيد - واصل سعر الدولار ارتفاعه أمام الجنيه المصرى خلال تعاملات اليوم الاثنين، بالبنوك المصرية، وينشر ”الخليج 365” متوسط الأسعار اللحظية للجنيه المصرى أمام الدولار الامريكى، حيث سجل فى البنك الأهلى المصرى وبنك مصر سعر 17.70 جنيه للشراء وسجل سعر البيع 17.80 جنيه، مقابل سعره صباحا كان مسجلا 17.40 جنيه للشراء وسجل سعر البيع 17.50 جنيه.

أما فى بنك القاهرة سجل 17.72 جنيه للشراء، 17.82 جنيه للبيع، مقابل سعره صباحا كان بـ 17.42 جنيه للشراء، 17.52 جنيه للبيع.

ويقدم ”الخليج 365”، خدمة تشمل نشر أسعار العملات فى كافة البنوك المصرية والسوق المصرفى، وتشمل تحديثا فوريا للأسعار حال تغيرها.

وسجل سعر الدولار فى البنوك كالتالى:

سعر الدولار فى البنك الأهلي المصري17.70 جنيه للشراء.

17.80 جنيه للبيع.





سعر الدولار فى بنك الإسكندرية17.72 جنيه للشراء.

17.82 جنيه للبيع.





سعر الدولار فى بنك القاهرة17.72 جنيه للشراء.

17.82 جنيه للبيع.





سعر الدولار فى بنك مصر17.70 جنيه للشراء.

17.80 جنيه للبيع.





سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى "cib"17.72 جنيه للشراء.

17.82 جنيه للبيع.





سعر الدولار فى مصرف أبوظبى الإسلامى17.75 جنيه للشراء.

17.82 جنيه للبيع.