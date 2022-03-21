شكرا لقرائتكم خبر عن ليه الدولار سعره بيزيد ؟ .. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - لقرارات تحرير سعر الصرف ورفع سعر الفائدة آثار إيجابية وسلبية، وفيما يلى نوضح سبب زيادة سعر الدولار.

س: يعنى ايه سعر الصرف؟

ج: سعر الصرف معناه قيمة العملة قدام عملة تانية.. يعنى سعر صرف الدولار قدام الجنيه المصري معناه الدولار يساوى كام جنيه مصري.

س: ليه بيتم التعامل في سعر الصرف؟

ج: بنحتاج سعر الصرف علشان بيتم التعامل مع العملات الأجنبيه كأنها سلعة عادية علشان كده ليها سعر.. يعنى الدولار بنتعامل بيه علشان بنحتاج نشترى بيه السلع المستوردة من الخارج.. فكل ما بيكون الدولار متوافر بكمية كبيرة كل ما هيكون سعره أقل قدام الجنيه.

س: طيب احنا بنجيب الدولار أو العملات الصعبة منين؟

ج: كل دولة لها مصادر للعملة الصعبة.. وليها إنفاق للعملة الصعبة.. احنا بيجيلنا العملة الصعبة من السياحة وقناة السويس والصادرات وتحويلات المصريين العاملين في الخارج.. وفى نفس الوقت بنصرف العملة الصعبة دى على الواردات من السلع والخدمات اللى بنستوردها من الخارج.

س: طيب ليه سعر الدولار بيزيد؟

زى أي سلعة لما كميتها المتاحة بتقل سعرها بيزيد.. واحنا في بعض الأوقات مصادر العملة الصعبة عندنا بتقل علشان أوقات الصادرات بتقل.. بسبب الأزمات الاقتصادية سواء داخلية أو خارجية، زى الحرب التجارية بين الصين وأمريكا وأزمة وباء كورونا والحرب الروسية الأوكرانية مؤخرا.. وده بيخلى الكمية المتاحة من الدولار بتقل وطبيعى سعرها يزيد.

س: طيب كمية الدولار اللى بتجيلنا هي السبب الوحيد لزيادة سعر الدولار؟

ج: لا.. مش هي السبب الوحيد لأن الازمات اللى حصلت في العالم الخمس سنين اللى فاتوا زى الحرب التجارية بين الصين وأمريكا.. وكورونا.. وحرب روسيا وأوكرانيا سببت ارتفاع في أسعار السلع حول العالم، وبالتالي تكلفة واردتنا زادت بمعدلات كتير جد.. ومن ناحية مصادر العملة الصعبة عندنا مش مستقرة وفى نفس الوقت في ارتفاع كبير في التكلفة.