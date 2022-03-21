شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الروبل الروسى أمام الجنيه المصرى اليوم الاثنين 21-3-2022 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ارتفع سعر الروبل الروسى بمقدار قرشين أمام الجنيه المصرى اليوم الاثنين 21-3-2022، حيث سجل 1 روبل روسى نحو 0.17 جنيه مصرى، مقابل سعره أمس كان بـ 0.15 جنيه مصرى، بينما سجل 1 جنيه مصري نحو 5.88 روبل الروسي، وذلك مقارنة بتداولات الخميس الماضى، بسبب تداعيات أزمة روسيا وأوكرانيا.

وعلى خلفية الأزمة الأوكرانية الروسية، سجلت أسعار النفط اليوم، 111.62 دولار للبرميل وذلك للعقود الآجلة لخام القياس العالمى، كما سجلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكى 108.52 دولار للبرميل.

وحذرت الرئاسة الروسية (الكرملين) من تداعيات فرض الاتحاد الأوروبى عقوبات على استيراد النفط من بلاده، مؤكدا أن ذلك سيضرب الجميع ويؤثر على ميزان الطاقة الأوروبى.

وجاءت أسعار الروبل أمام الجنيه المصرى خلال الأيام الماضية كالتالى:

2022-03-15 سجل 1 روبل الروسي نحو 0.14 جنيه مصري.

2022-03-16 سجل 1 روبل الروسي نحو 0.15 جنيه مصري.

2022-03-17 سجل 1 روبل الروسي نحو 0.15 جنيه مصري.

2022-03-18 سجل 1 روبل الروسي نحو 0.15 جنيه مصري.

2022-03-19 سجل 1 روبل الروسي نحو 0.15 جنيه مصري.

2022-03-20 سجل 1 روبل الروسي نحو 0.15 جنيه مصري.