شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الدولار الآن.. تعرف على أسعار العملات اليوم الاثنين فى مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ارتفعت أسعار العملات العربية والأجنبية ارتفاعا ملحوظا أمام الجنيه المصرى اليوم الاثنين 21-3-2022، خلال التعاملات الصباحية بالبنوك العاملة فى مصر، حيث ارتفع سعر الدولار الأمريكى مسجلا 17.40 جنيه للشراء، و17.50 جنيه للبيع، مقابل سعره أمس كان بـ سعر 15.64 جنيه للشراء، و15.74 جنيه للبيع، وارتفع ايضا سعر صرف الريال السعودى أمام الجنيه عند 4.65 جنيه للشراء، و4.66 جنيه للبيع.

كما ارتفع سعر صرف الدينار الكويتى اليوم أمام الجنيه المصرى 55.08 جنيه للشراء، و57.59 جنيه للبيع، مقابل سعره بختام تعاملات أمس كان مسجلا 49.49 جنيه للشراء، و51.81 جنيه للبيع، وهذه الأسعار وفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلي المصرى.

وقرر البنك الأهلى المصرى إصدار شهادة ادخار تتمتع بمعدل عائد ثابت طوال مدة الاحتفاظ بالشهادة وتبلغ نسبة العائد للشهادة السنوية 18%، حيث تبلغ مدة الشهادة سنة ويصرف العائد شهريا. ويتم احتساب المدة اعتبارا من يوم العمل التالي للشراء، وتبدأ فئات الشهادة من 1000 جنيه ومضاعفاتها وتصدر للأفراد الطبيعيين أو القصر.

ويقدم ”الخليج 365”، خدمة تشمل نشر أسعار العملات فى كافة البنوك المصرية والسوق المصرفى، وتشمل التحديث الفوري للأسعار حال تغييرها.

ووفقا لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى، ننشر أسعار العملات مقابل الجنيه المصرى اليوم، والتى جاءت كالتالى:

سعر الدولار اليوم

ارتفع سعر الدولار الأمريكى ارتفاعا ملحوظا مسجلا 17.40 جنيه للشراء، و17.50 جنيه للبيع، مقابل سعره أمس كان بـ سعر 15.64 جنيه للشراء، و15.74 جنيه للبيع، وفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى.



سعر اليورو الأوروبى اليوم

ارتفع سعر صرف اليورو أمام الجنيه المصرى، عند 19.20 للشراء، 19.34 جنيه للبيع، مقابل سعره بختام تعاملات أمس كان مسجلا 17.21 للشراء، 17.49 جنيه للبيع، وذلك وفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى.



سعر الجنيه الإسترلينى اليوم

ارتفع سعر صرف الجنيه الإسترلينى أمام الجنيه المصرى عند 22.87 جنيه للشراء، 23.06 جنيه للبيع، مقابل سعره بختام تعاملات أمس كان مسجلا 20.50 جنيه للشراء، 20.77 جنيه للبيع، وذلك وفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى.



سعر الريال السعودى اليوم

ارتفع سعر صرف الريال السعودى أمام الجنيه المصرى، عند سعر 4.65 جنيه للشراء، و4.66 جنيه للبيع، مقابل سعره أمس 4.18 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع، طبقا لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى.



سعر الدينار الكويتى اليوم

ارتفع سعر صرف الدينار الكويتى اليوم أمام الجنيه المصرى 55.08 جنيه للشراء، و57.59 جنيه للبيع، مقابل سعره بختام تعاملات أمس كان مسجلا 49.49 جنيه للشراء، و51.81 جنيه للبيع، وهذه الأسعار طبقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى.