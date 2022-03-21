شكرا لقرائتكم خبر عن سعر اليورو اليوم الاثنين 21-3-2022 بالبنوك المصرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ارتفع سعر اليورو أمام الجنيه المصرى بالبنوك المصرية خلال تعاملات اليوم الاثنين 21 مارس 2022، مسجلًا فى البنك الأهلى سعر 19.53 جنيه للشراء، و19.70 للبيع، مقابل سعره بختام تعاملات أمس كان بـ17.21 جنيه للشراء، و17.49 للبيع، وفى بنك الإسكندرية سجل 19.53 جنيه للشراء، و19.73 للبيع.

وفى سياق متصل، ارتفع سعر الريال السعودى أمام الجنيه المصرى، مسجلًا فى البنك الأهلى المصرى سعر 4.73 جنيه للشراء، و4.74 جنيه للبيع، مقابل سعره أمس كان بـ 4.18 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع، وسجل بنك مصر سعر 4.42 جنيه للشراء، و4.66 جنيه للبيع.

وقرر البنك الأهلى المصرى إصدار شهادة ادخار تتمتع بمعدل عائد ثابت طوال مدة الاحتفاظ بالشهادة وتبلغ نسبة العائد للشهادة السنوية 18%، حيث تبلغ مدة الشهادة سنة ويصرف العائد شهريا. ويتم احتساب المدة اعتبارا من يوم العمل التالي للشراء، وتبدأ فئات الشهادة من 1000 جنيه ومضاعفاتها وتصدر للأفراد الطبيعيين أو القصر.

ويقدم ”الخليج 365”، خدمة تشمل نشر أسعار العملات فى كافة البنوك المصرية والسوق المصرفى، وتشمل تحديثا فوريا للأسعار حال تغيرها.

سجل سعر اليورو فى بعض البنوك كالتالى:

سعر اليورو فى البنك الأهلى المصرى19.53 جنيه للشراء.

19.70 جنيه للبيع.



سعر اليورو فى بنك مصر سعر اليورو فى بنك مصر 19.53 جنيه للشراء. 19.70 جنيه للبيع.





سعر اليورو فى بنك الإسكندرية19.53 جنيه للشراء.

19.73 جنيه للبيع.





سعر اليورو فى بنك البركة19.22 جنيه للشراء.

19.37 جنيه للبيع.





سعر اليورو فى البنك التجارى الدولى cib19.55 جنيه للشراء.

19.72 جنيه للبيع.





سعر اليورو فى مصرف أبو ظبى الإسلامى19.58 جنيه للشراء.

19.72 جنيه للبيع.