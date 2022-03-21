شكرا لقرائتكم خبر عن البورصة تواصل ارتفاعها.. ورأس المال يصعد بقيمة 30.6 مليار جنيه خلال 3 ساعات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - صعدت مؤشرات البورصة المصرية، لمستويات قياسية جديدة خلال تعاملات جلسة اليوم الاثنين، على خلفية القرارات الاقتصادية التي اتخذها الحكومة خلال الساعات الماضية وعلى رأسها رفع أسعار الفائدة بنسبة 1%، وتحرك أسعار الدولار أمام الجنيه، وربح رأس المال السوقي 30.6 مليار جنيه بعد مرور نحو 3 ساعات من بدء جلسة التداول ليسجل 738.906 مليار جنيه.

ارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 4.66% ليصل إلى مستوى 11485 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 4.71% ليصل إلى مستوى 1999 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 4.37% ليصل إلى مستوى 13992 نقطة، وزاد مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 4.63% ليصل إلى مستوى 4529 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 3.34% ليصل إلى مستوى 1989 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 3.93% ليصل إلى مستوى 3008 نقطة، وصعد مؤشر تميز بنسبة 2.12% ليصل إلى مستوى 4631 نقطة.

في سياق متصل أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 14 سهمًا لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعوداً أو هبوطاً خلال جلسة تداول اليوم الاثنين، وهم؛ اميرالد للتطوير وإدارة المشروعات، مدينة نصر للإسكان والتعمير، إعمار مصر للتنمية، العامة للصوامع والتخزين، أوراسكوم كونستراكشون بي أل سي، مجموعة طلعت مصطفى القابضة، أم بي للهندسية، الإسكندرية للزيوت المعدنية-أموك، تعليم لخدمات الإدارة، الإسماعيلية الوطنية للصناعات الغذائية (فوديكو)، آسيك للتعدين-اسكوم، النساجون الشرقيون للسجاد، البدر للبلاستيك، بنك قطر الوطني الأهلي.

كما أعلنت إدارة البورصة، تنفيذ صفقات من خلال آلية الصفقات ذات الحجم الكبير (BLOCK TRADING) على أسهم شركات أسباير كابيتال القابضة للاستثمارات المالية، بايونيرز بروبرتيز للتنمية العمرانية، جدوى للتنمية الصناعية، لعدد 40 مليون سهم للأولى بقيمة 12.4 مليون جنيه، 12 مليون سهم للثانية بقيمة 26.9 مليون جنيه، 20 مليون سهم للثالثة بقيمة 17.74 مليون جنيه.

في السياق ذاته تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم خلال جلسة تداول أمس الأحد، إذ باع مجلس إدارة شركات المنصورة للدواجن، الدولية للتأجير التمويلي (إنكوليس)، الشركة المصرية العربية (ثمار) لتداول الأوراق المالية والسندات 1000 سهم، 447.4 ألف سهم، 30 ألف سهم، على التوالي، وباعت مجموعة مرتبطة بشركة برايم القابضة للاستثمارات المالية 450 ألف سهم.

فيما اشترى مجلس إدارة شركات بايونيرز بروبرتيز للتنمية العمرانية، مطاحن وسط وغرب الدلتا، جدوى للتنمية الصناعية، بالم هيلز للتعمير، اسباير كابيتال القابضة للاستثمارات المالية، المطورون العرب القابضة، رواد السياحة-رواد 74 ألف سهم، 400 سهم، 92.8 ألف سهم، 133.7 ألف سهم، 410 ألف سهم، مليون سهم، 84.6 ألف سهم، على التوالي، واشترت إدارة شركة العاشر من رمضان للصناعات الدوائية والمستحضرات تشخيصية-راميدا 25500 سهم.

أعلنت شركات راية القابضة للاستثمارات المالية، آسيك للتعدين-أسكوم، العاشر من رمضان للصناعات الدوائية والمستحضرات تشخيصية-راميدا، ماكرو جروب للمستحضرات الطبية-ماكرو كابيتال، شراء الأولى عدد 160 ألف سهم خزينة خلال جلسة تداول اليوم، شراء الثانية 54 ألف سهم خزينة، تمثل 0.098% من أسهم رأس المال، شراء الثالثة عدد 1.5 مليون سهم خزينة، شراء الرابعة 1.128 مليون سهم خزينة.

في سياق آخر قالت شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير، إن مجلس الإدارة وافق على بيع محفظة مالية (حوالة حق) تبلغ قيمتها الاسمية الإجمالية نحو 409 مليون جنيه وبقيمة حالية تبلغ حوالي 320 مليون جنيه للبنك المصري لتنمية الصادرات.

من جهتها قالت شركة راية القابضة للاستثمارات المالية، إن مجلس الإدارة وافق على عرض الشراء المقدم من شركة باراديم لوجيستكس المحدودة للاستحواذ على حصة من أسهم شركة أسطول للنقل البري، وهي إحدى الشركات التابعة لراية، بسعر 4.94 جنيه بقيمة إجمالية للصفقة 266.6 مليون جنيه.