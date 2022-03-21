شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على سعر الريال السعودى اليوم الاثنين 21-3-2022 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ارتفع سعر الريال السعودى بالبنوك المصرية خلال تعاملات اليوم الاثنين 21-3-2022، أمام الجنيه المصرى، مسجلًا فى البنك الأهلى المصرى سعر 4.73 جنيه للشراء، و4.74 جنيه للبيع، مقابل سعره أمس كان بـ 4.18 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع، وسجل بنك مصر سعر 4.42 جنيه للشراء، و4.66 جنيه للبيع.

وقرر البنك الأهلى المصرى إصدار شهادة ادخار تتمتع بمعدل عائد ثابت طوال مدة الاحتفاظ بالشهادة وتبلغ نسبة العائد للشهادة السنوية 18%، حيث تبلغ مدة الشهادة سنة ويصرف العائد شهريا. ويتم احتساب المدة اعتبارا من يوم العمل التالي للشراء، وتبدأ فئات الشهادة من 1000 جنيه ومضاعفاتها وتصدر للأفراد الطبيعيين أو القصر.

ويقدم ”الخليج 365”، خدمة تشمل نشر سعر الريال السعودي فى كافة البنوك المصرية والسوق المصرفى، وتشمل تحديثا فوريا للأسعار حال تغييرها.

وجاء سعر الريال السعودى فى عدد آخر من البنوك العاملة فى مصر، كالتالى:





سعر الريال السعودى فى البنك الأهلى المصرى4.73 جنيه للشراء.

4.74 جنيه للبيع.





سعر الريال السعودى فى بنك الإسكندرية4.63 جنيه للشراء.

4.67 جنيه للبيع.





سعر الريال السعودى فى البنك التجارى الدولى cib4.64 جنيه للشراء.

4.67 جنيه للبيع.





سعر الريال السعودى فى بنك مصر4.42 جنيه للشراء.

4.66 جنيه للبيع.





سعر الريال السعودى فى بنك البركة4.53 جنيه للشراء.

4.67 جنيه للبيع.





سعر الريال السعودى فى بنك قناة السويس4.70 جنيه للشراء.

4.75 جنيه للبيع.





سعر الريال السعودى فى مصرف أبو ظبى الإسلامى4.59 جنيه للشراء.

4.67 جنيه للبيع.