شكرا لقرائتكم خبر عن صعود المؤشر الرئيسى للبورصة بنسبة 4.43% بمنتصف التعاملات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - واصلت مشتريات المؤسسات المحلية، الصعود بمؤشرات البورصة المصرية بمنتصف تعاملات جلسة اليوم الاثنين، وحققت عددًا من الأسهم القيادية مستويات قياسية على رأسها مجموعة طلعت مصطفى القابضة، إعمار مصر للتنمية، مدينة نصر للإسكان والتعمير، أوراسكوم كونستشراكون بي أل سي، فيما مالت تعاملات العرب والأجانب للبيع.

ارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 4.43% ليصل إلى مستوى 11459 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 4.98% ليصل إلى مستوى 2005 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 4.38% ليصل إلى مستوى 13994 نقطة، وزاد مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 4.62% ليصل إلى مستوى 4529 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 3.47% ليصل إلى مستوى 1991 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 4.07% ليصل إلى مستوى 3012 نقطة، وصعد مؤشر تميز بنسبة 2.12% ليصل إلى مستوى 4631 نقطة.

وفي سياق متصل أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 10 أسهم لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعوداً أو هبوطاً خلال جلسة تداول اليوم الاثنين، وهم؛ اميرالد للتطوير وإدارة المشروعات، مدينة نصر للإسكان والتعمير، إعمار مصر للتنمية، العامة للصوامع والتخزين، أوراسكوم كونستراكشون بي أل سي، مجموعة طلعت مصطفى القابضة، أم بي للهندسية، الإسكندرية للزيوت المعدنية-أموك، تعليم لخدمات الإدارة، الإسماعيلية الوطنية للصناعات الغذائية (فوديكو).

كما أعلنت إدارة البورصة، تنفيذ صفقات من خلال آلية الصفقات ذات الحجم الكبير (BLOCK TRADING) على أسهم شركات أسباير كابيتال القابضة للاستثمارات المالية، بايونيرز بروبرتيز للتنمية العمرانية، جدوى للتنمية الصناعية، لعدد 40 مليون سهم للأولى بقيمة 12.4 مليون جنيه، 12 مليون سهم للثانية بقيمة 26.9 مليون جنيه، 20 مليون سهم للثالثة بقيمة 17.74 مليون جنيه.

في السياق ذاته تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم خلال جلسة تداول أمس الأحد، إذ باع مجلس إدارة شركات المنصورة للدواجن، الدولية للتأجير التمويلي (إنكوليس)، الشركة المصرية العربية (ثمار) لتداول الأوراق المالية والسندات 1000 سهم، 447.4 ألف سهم، 30 ألف سهم، على التوالي، وباعت مجموعة مرتبطة بشركة برايم القابضة للاستثمارات المالية 450 ألف سهم.

فيما اشترى مجلس إدارة شركات بايونيرز بروبرتيز للتنمية العمرانية، مطاحن وسط وغرب الدلتا، جدوى للتنمية الصناعية، بالم هيلز للتعمير، اسباير كابيتال القابضة للاستثمارات المالية، المطورون العرب القابضة، رواد السياحة-رواد 74 ألف سهم، 400 سهم، 92.8 ألف سهم، 133.7 ألف سهم، 410 ألف سهم، مليون سهم، 84.6 ألف سهم، على التوالي، واشترت إدارة شركة العاشر من رمضان للصناعات الدوائية والمستحضرات تشخيصية-راميدا 25500 سهم.

أعلنت شركات راية القابضة للاستثمارات المالية، آسيك للتعدين-أسكوم، العاشر من رمضان للصناعات الدوائية والمستحضرات تشخيصية-راميدا، ماكرو جروب للمستحضرات الطبية-ماكرو كابيتال، شراء الأولى عدد 160 ألف سهم خزينة خلال جلسة تداول اليوم، شراء الثانية 54 ألف سهم خزينة، تمثل 0.098% من أسهم رأس المال، شراء الثالثة عدد 1.5 مليون سهم خزينة، شراء الرابعة 1.128 مليون سهم خزينة.

في سياق آخر قالت شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير، إن مجلس الإدارة وافق على بيع محفظة مالية (حوالة حق) تبلغ قيمتها الاسمية الإجمالية نحو 409 مليون جنيه وبقيمة حالية تبلغ حوالي 320 مليون جنيه للبنك المصري لتنمية الصادرات.

من جهتها قالت شركة راية القابضة للاستثمارات المالية، إن مجلس الإدارة وافق على عرض الشراء المقدم من شركة باراديم لوجيستكس المحدودة للاستحواذ على حصة من أسهم شركة أسطول للنقل البري، وهي إحدى الشركات التابعة لراية، بسعر 4.94 جنيه بقيمة إجمالية للصفقة 266.6 مليون جنيه.