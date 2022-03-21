بالأسعار والتفاصيل .. إرتفاع سعر الدولار اليوم في البنوك المصرية

الشارقة - اميمة ياسر - تراجع سعر الجنيه المصري مقابل الدولار اليوم الاثنين عقب قرار البنك المركزي المصري برفع سعر الفائدة بنحو 1%، وسجل سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في بنك الإمارات دبي الوطني 17.43 جنيه للشراء و 17.52 جنيه للبيع، ووصل سعر الدولار في البنك العربي الاغريقي الدولي إلى 17.42 جنيه للشراء و17.52 جنيه للبيع، وفي بنك قناة السويس سجل سعر الدولار 17.42 جنيه للشراء و17.52 جنيه للبيع.

وسجل سعر الدولار في البنك الأهلي المصري 17.40 جنيه للشراء و 17.50 جنيه للبيع، وفي مصرف أبو ظبي الإسلامي سجل 15.68 جنيه للشراء و 15.76 جنيه للبيع، وفي بلوم مصر وصل سعر الدولار إلى 15.66،وفي بنك البركة وصل الدولار إلى 15.66 جنيه للشراء و 15.76 جنيه للبيع.

وسجل سعر الدولار في بنك كريدي اجريكول 16.27 جنيه للشراء و16.37 جنيه للبيع، وفي البنك الأهلي المتحد وصل الدولار إلى 15.98 جنيه للشراء و16.07 جنيه للبيع.

وفي بنك المشرق وصل سعر الدولار إلى 17.42 جنيه للبيع و 17.52 جنيه للشراء .

وكان البنك المركزي المصري أعلن تحرير سعر الصرف فى نوفمبر 2016 ، ويعد هذا القرار أهم خطوة في خطوات برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي طبقته مصر منذ عام 2014 والذي كان نقطة الانطلاق للاقتصاد المصري نحو النهوض والتعافي وأيضا التصدي للأزمات التي واجهها الاقتصاد العالمي وآخرها أزمة تفشي وباء كوفيد 19 المعرف بفيروس كورونا.