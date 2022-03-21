شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الدينار الكويتى اليوم الاثنين 21-3-2022 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ارتفع سعر الدينار الكويتى خلال تعاملات اليوم الاثنين 21-3-2022، مقابل الجنيه المصري بالبنوك المصرية، مسجلًا فى البنك الأهلى المصرى 55.08 جنيه للشراء، و57.59 جنيه للبيع، مقابل سعره أمس كان بـ 49.49 جنيه للشراء، و51.81 جنيه للبيع.

أما فى بنك الإسكندرية سجل 53.80 جنيه للشراء، و57.65 جنيه للبيع، وفى بنك مصر سجل 53.34 جنيه للشراء، و57.59 جنيه للبيع.

ويقدم ”الخليج 365”، خدمة تشمل نشر سعر الدينار الكويتى فى كافة البنوك المصرية والسوق المصرفى، وتشمل تحديث فورى للأسعار حال تغيرها.

وسجل سعر الدينار الكويتى فى بعض البنوك كالتالى:

سعر الدينار الكويتى فى البنك الأهلى المصرى55.08 جنيه للشراء.

57.59 جنيه للبيع.





سعر الدينار الكويتى فى بنك مصر53.34 جنيه للشراء.

57.59 جنيه للبيع.





سعر الدينار الكويتى فى البنك التجارى الدولى cib55.33 جنيه للشراء.

57.72 جنيه للبيع.





سعر الدينار الكويتى فى بنك الإسكندرية53.80 جنيه للشراء.

57.65 جنيه للبيع.





سعر الدينار الكويتى فى مصرف أبوظبى الإسلامي53.16 جنيه للشراء.

57.65 جنيه للبيع.