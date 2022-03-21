شكرا لقرائتكم خبر عن قفزة كبيرة فى أسعار الذهب بحوالى 35 جنيها وعيار 21 يسجل 935 جنيها للجرام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قفزت أسعار الذهب اليوم في مصر بحوالي 35 جنيها، بسبب ارتفاع سعر الدولار في مصر، ليسجل الذهب عيار 21 وهو الأكثر مبيعا في مصر 935 جنيها وهو أعلى مستوى للذهب وقت صياغة هذه السطور، في حين استقر السعر العالمي للمعدن الأصفر عند 1925 دولار وهو سعر قابل للتغير بصورة مستمرة خلال الساعات القادمة.

أسعار الذهب اليوم:

عيار 21 يسجل 935 جنيها للجرام.

عيار 18 يسجل 797 جنيها للجرام.

عيار 24 يسجل 1063 جنيها للجرام.

الجنيه الذهب 7480 جنيها.

وتحرك سعر الدولار إلي مستويات 17.40 جنيه فى البنك الأهلى المصرى لسعر الشراء وسجل سعر البيع 17.50 جنيه، وذلك مع قرارات رفع أسعار الفائدة في اجتماع استثنائي للبنك المركزي، ويعد الدولار المحرك الرئيسي لسعر الذهب في مصر حيث يتم شراء الذهب بين المصانع الكبيرة وكبار التجار عبر حساب سعر الدولار بصورة يومية.

كشف هاني جيد رئيس شعبة الذهب في اتحاد الغرف التجارية، أن سوق الذهب في مصر مرتبط بالبورصة العالمية، لكن هناك عدة معايير تؤثر على الأسعار في مصر حاليًا، حتى لو لم نشهد تطور في السعر العالمي، لافتاً إلى أن أهم هذه العوامل هو سعر الدولار بالأسواق المصرية وعوامل العرض والطلب وحجم المعروض من الذهب وكذلك حجم الاستيراد.

وأضاف بشأن تطورات سوق الذهب في مصر، خلال حديث مع ”الخليج 365”، أن الطلب على الذهب في مصر مرتفع الآن، وهناك تراجع في استيراد المعدن الأصفر الأمر الذي يجعل السعر في مصر مرتفع الآن رغم التراجع العالمي.