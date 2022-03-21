شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على الأسعار اللحظية للدولار أمام الجنيه فى البنوك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينشر ”الخليج 365” متوسط الأسعار اللحظية للجنيه المصرى أمام الدولار الامريكى حيث سجل سعره فى البنك الأهلى الكويتى 17.45 للشراء، و17.52 للبيع، وفى البنك الأهلى المصرى سجل 17.40 للشراء، و17.50 للبيع، بينما سجل فى البنك العربى الإفريقى الدولى 17.42 للشراء، و17.52 للبيع.