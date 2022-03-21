شكرا لقرائتكم خبر عن المؤشر الرئيسى للبورصة يرتفع بنسبة 3.23% وسط عمليات شراء من المؤسسات المحلية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - واصلت مؤشرات البورصة المصرية، ارتفاعها بعد مرور ساعة من بدء تعاملات جلسة اليوم الاثنين، مدفوعة بمشتريات المؤسسات المحلية، بعد قرارات الحكومة خلال الساعات الماضية لمواجهة تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية، وأبرزها رفع أسعار الفائدة بنسبة 1%، ووصول سعر الدولار لمستويات جديدة.

ارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 3.23% ليصل إلى مستوى 11328 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 3.26% ليصل إلى مستوى 1933 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 3.32% ليصل إلى مستوى 13851 نقطة، وزاد مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 3.32% ليصل إلى مستوى 4473 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 1.61% ليصل إلى مستوى 1955 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 2.29% ليصل إلى مستوى 2960 نقطة، وصعد مؤشر تميز بنسبة 0.2% ليصل إلى مستوى 4544 نقطة.

كما أعلنت إدارة البورصة، تنفيذ صفقات من خلال آلية الصفقات ذات الحجم الكبير (BLOCK TRADING) على أسهم شركات أسباير كابيتال القابضة للاستثمارات المالية، بايونيرز بروبرتيز للتنمية العمرانية، جدوى للتنمية الصناعية، لعدد 40 مليون سهم للأولى بقيمة 12.4 مليون جنيه، 12 مليون سهم للثانية بقيمة 26.9 مليون جنيه، 20 مليون سهم للثالثة بقيمة 17.74 مليون جنيه.

في السياق ذاته تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم خلال جلسة تداول أمس الأحد، إذ باع مجلس إدارة شركات المنصورة للدواجن، الدولية للتأجير التمويلي (إنكوليس)، الشركة المصرية العربية (ثمار) لتداول الأوراق المالية والسندات 1000 سهم، 447.4 ألف سهم، 30 ألف سهم، على التوالي، وباعت مجموعة مرتبطة بشركة برايم القابضة للاستثمارات المالية 450 ألف سهم.

فيما اشترى مجلس إدارة شركات بايونيرز بروبرتيز للتنمية العمرانية، مطاحن وسط وغرب الدلتا، جدوى للتنمية الصناعية، بالم هيلز للتعمير، اسباير كابيتال القابضة للاستثمارات المالية، المطورون العرب القابضة، رواد السياحة-رواد 74 ألف سهم، 400 سهم، 92.8 ألف سهم، 133.7 ألف سهم، 410 ألف سهم، مليون سهم، 84.6 ألف سهم، على التوالي، واشترت إدارة شركة العاشر من رمضان للصناعات الدوائية والمستحضرات تشخيصية-راميدا 25500 سهم.

أعلنت شركات راية القابضة للاستثمارات المالية، آسيك للتعدين-أسكوم، العاشر من رمضان للصناعات الدوائية والمستحضرات تشخيصية-راميدا، ماكرو جروب للمستحضرات الطبية-ماكرو كابيتال، شراء الأولى عدد 160 ألف سهم خزينة خلال جلسة تداول اليوم، شراء الثانية 54 ألف سهم خزينة، تمثل 0.098% من أسهم رأس المال، شراء الثالثة عدد 1.5 مليون سهم خزينة، شراء الرابعة 1.128 مليون سهم خزينة.

في سياق آخر قالت شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير، إن مجلس الإدارة وافق على بيع محفظة مالية (حوالة حق) تبلغ قيمتها الاسمية الإجمالية نحو 409 مليون جنيه وبقيمة حالية تبلغ حوالي 320 مليون جنيه للبنك المصري لتنمية الصادرات.

من جهتها قالت شركة راية القابضة للاستثمارات المالية، إن مجلس الإدارة وافق على عرض الشراء المقدم من شركة باراديم لوجيستكس المحدودة للاستحواذ على حصة من أسهم شركة أسطول للنقل البري، وهي إحدى الشركات التابعة لراية، بسعر 4.94 جنيه بقيمة إجمالية للصفقة 266.6 مليون جنيه.