شكرا لقرائتكم خبر عن قفزة هائلة لأسعار النفط بداية تعاملات الأسبوع.. وبرنت يتجاوز عتبة 112 دولارا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ارتفعت أسعار العقود الآجلة للنفط الخام بأكثر من ٤% اليوم الاثنين، بداية تعاملات الأسبوع وسط أنباء تُشير إلى أن المحادثات الروسية الأوكرانية لم تسفر عن أى إشارة على إحراز تقدم، فيما استمرت مخاوف الأسواق بشأن نقص المعروض والتي أثارت دعوة من وكالة الطاقة الدولية لخفض الطلب على النفط.

وصعدت العقود الآجلة لخام برنت القياسي الدولي تسليم مايو بمقدار ٤.٢٩ دولار، بنسبة ٣.٩٧%، ليتداول عند ١١٢.٢١ دولار للبرميل، وأضافت العقود الآجلة للخام الأمريكي تسليم مايو بمقدار ٤.٤٧ دولار، بنسبة ٤.٣٤%، لتتداول عند ١٠٧.٥٤ دولار للبرميل.

وشهدت أسعار النفط عالميًا تقلبًا في الأسعار خلال الأسابيع الأخيرة؛ حيث ارتفعت إلى مستويات قياسية في مارس قبل أن تتراجع بأكثر من 20٪ الأسبوع الماضي لتصل إلى ما دون 100 دولار، ثم قفزت بعد ذلك مرة أخرى في النصف الأخير من الأسبوع الماضي.

جدير بالذكر أن المسؤولين الأوكرانيين والروس قد التقوا بشكل متقطع لإجراء محادثات سلام فشلت في إحراز تقدم نحو تنازلات رئيسية، فيما استمر نقص المعروض من النفط في إثارة قلق الأسواق، ما دعا وكالة الطاقة الدولية إلى الدعوة إلى تبني "تدابير طارئة" لتقليل استخدام النفط.