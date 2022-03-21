شكرا لقرائتكم خبر عن البترول: 71مليار متر مكعب كميات منقولة من الغاز الطبيعى بزيادة 10مليارات متر مكعب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تفقد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية مركز التحكم فى الشبكة القومية للغازات الطبيعية "ناتا" الممتدة على مستوى الجمهورية والذى تقوم بتشغيله الشركة المصرية للغازات الطبيعية "جاسكو" وذلك على هامش انعقاد الجمعية العامة للشركة تزامناً مع اليوبيل الفضى لتأسيسها.

وقد تابع المهندس طارق الملا مع العاملين بالمركز موقف التشغيل لشبكات وخطوط نقل الغاز الطبيعى والتطوير الذى تم بهدف التشغيل الأمثل للشبكة بأعلى درجات الكفاءة في اطار دورها الاستراتيجي في تلبية احتياجات القطاعات الاقتصادية المختلفة ودعم مشروعات التنمية بالدولة المصرية .

واثنى الملا على كفاءة العاملين في تطبيق نظم التحول الرقمى واستخدام احدث التكنولوجيات في إدارة الشبكة .

وخلال انعقاد الجمعية العامة لإعتماد نتائج اعمال الشركة لعام 2021، أشار الملا الى ان التحديات التي تواجه العالم حالياً يتحتم مواجهتها بالعلم والإخلاص في العمل واستخدام التكنولوجيات الحديثة، مؤكدا على أهمية دور جاسكو في التعامل مع الموقف بحرفية سواء على المستويين المحلى أوالاقليمى خاصة وأن الغاز الطبيعى اصبح الآن حديث العالم ومصدر مهم من مصادر الطاقة الأولية ، كما اكد على أهمية الاستفادة من البنية الأساسية وتطويرها بما يقوى دور مصر الهام على خريطة الطاقة الإقليمية .

واستعرض المهندس ياسر صلاح رئيس شركة جاسكو نتائج الاعمال التي تحققت خلال عام 2021 موضحاً أن اجمالى الكميات المنقولة من الغاز الطبيعى بلغ أكثر من 71 مليار متر مكعب بزيادة أكثر من 10مليارات متر مكعب عن العام السابق ، وقد تم تأمين احتياجات قطاع الكهرباء الذى يمثل 53% من اجمالى الاستهلاك المحلى بالإضافة الى القطاعات الاقتصادية الأخرى والتصدير .

كما اوضح التطور الذى تم في البنية التحتية لشبكة الغاز الطبيعى حيث بلغ اجمالى اطوال خطوط الشبكة 8100 كم بطاقة نقل 250 مليون قدم مكعب يومياً من الغاز الطبيعى، مشيرا الى ان اجمالى التكلفة الاستثمارية لمشروعات التدعيم والتوسعات الجديدة بالشبكة بلغ نحو 10 مليارات جنيه لإقامة خطوط جديدة بإجمالى اطوال 355 كم وذلك بواقع 3ر2 مليارجنيه للمشروعات التي تم الانتهاء منها خلال العام و7.7 مليارجنيه للمشروعات الجارى تنفيذها، وأضاف ان الشبكة يدعم تشغيلها بالشكل الأمثل نحو 16منطقة عمل و12 مركز تحكم فرعى و150 محطة قياس وتخفيض ضغط الغاز، كما بلغ اجمال انتاج مشتقات الغاز عالية القيمة اكثر من32 الف طن من خلال مجمع غازات الصحراء الغربية ومصنع استخلاص البوتاجاز بالعامرية التابعين لشركة جاسكو، مشيرا الى استقبال انتاج حقل ريفين من الغاز الطبيعى من خلال مجمع غازات الصحراء الغربية في مايو2021.

وأوضح أنه في اطار تدعيم قدرات الشبكة لتلبية احتياجات صعيد مصر من الغاز الطبيعى يجرى تنفيذ مشروع تطوير محطة ضواغط الغاز بدهشور عبر إضافة وحدتى ضواغط جديدتين بإجمالى تكلفة استثمارية 3 مليارات جنيه .

كما أشار إلى أن مركز جاسكو لفحص وإصلاح الخطوط قد قام بفحص حوالى 375 كم من خطوط الشبكة خلال العام، كما تم فحص 390 كم من خطوط المنتجات البترولية لشركات البترول في اطار تقديم خدمات فحص الخطوط للغير، وجارى حاليا الاعداد لفحص خطوط الغاز بدولة الأردن الشقيقة بأطوال تقترب من 500 كم.