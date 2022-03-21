شكرا لقرائتكم خبر عن بولندا: تكاليف مساعدة اللاجئين الأوكرانيين تقدر بـ 2.2 مليار يورو والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - خلص تقدير أولي قدمته بولندا للمفوضية الأوروبية إلى أن تكاليف مساعدة اللاجئين الأوكرانيين هذا العام سوف تصل إلى 2ر2 مليار يورو، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء البولندية.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن هذه التكاليف لا تتضمن الانفاق على التعليم والرعاية الصحية.

ويشار إلى أنه من المقرر أن يزور ممثلو الاتحاد الأوروبي وارسو غدا الثلاثاء لمناقشة الأموال الأوروبية المتاحة التي يمكن استخدامها للمساعدة في تغطية هذه التكاليف.

وكان حرس الحدود البولندي قد ذكر الجمعة الماضية أن أكثر من مليوني لاجئ من أوكرانيا، وأغلبهم نساء وأطفال، وصلوا بولندا منذ بداية الغزو الروسي لأوكرانيا.