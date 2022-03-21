شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الدولار اليوم الاثنين 21-3-2022 فى البنوك المصرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ارتفع سعر الدولار ارتفاعا ملحوظا أمام الجنيه المصرى اليوم الاثنين 21-3-2022، خلال التعاملات الصباحية بالبنوك المصرية، حيث سجل الدولار فى البنك الأهلى المصرى وبنك مصر سعر 17.40 جنيه للشراء وسجل سعر البيع 17.50 جنيه، مقابل سعر أمس كان مسجلا 15.64جنيه للشراء، 15.74 جنيه للبيع، وسجل متوسط سعر الصرف فى البنك المركزى المصرى سجل 15.66 جنيه للشراء، 15.75 جنيه للبيع.

أما فى بنك القاهرة سجل 17.42 جنيه للشراء، 17.52 جنيه للبيع، مقابل سعره أمس كان بـ 15.66 جنيه للشراء، 15.76 جنيه للبيع.

وقرر البنك الأهلى المصرى إصدار شهادة ادخار تتمتع بمعدل عائد ثابت طوال مدة الاحتفاظ بالشهادة وتبلغ نسبة العائد للشهادة السنوية 18%، حيث تبلغ مدة الشهادة سنة ويصرف العائد شهريا. ويتم احتساب المدة اعتبارا من يوم العمل التالي للشراء، وتبدأ فئات الشهادة من 1000 جنيه ومضاعفاتها وتصدر للأفراد الطبيعيين أو القصر.

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وسجل سعر الدولار فى البنوك كالتالى:

سعر الدولار فى البنك المركزى المصري15.66 جنيه للشراء.

15.75 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى البنك الأهلي المصري17.40 جنيه للشراء.

17.50 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية17.42 جنيه للشراء.

17.52 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك القاهرة17.42 جنيه للشراء.

17.52 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك مصر17.40 جنيه للشراء.

17.50 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى "cib"15.97 جنيه للشراء.

16.07 جنيه للبيع.





سعر الدولار فى مصرف أبوظبى الإسلامى15.68 جنيه للشراء.

15.76 جنيه للبيع.