شكرا لقرائتكم خبر عن مدينة الجلود بالروبيكى تستقبل وفدا حكوميا إيطاليا لاستعراض تطورات العمل بالمدينة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقبلت مدينة الجلود بالروبيكي وفدا حكوميا إيطاليا برئاسة الدكتور ميكيلي كواروني سفير ايطاليا بالقاهرة، حيث استهدفت الزيارة استعراض آخر تطورات العمل بالمدينة وإمكانيات الاستفادة من الخبرات الإيطالية الكبيرة في مجال صناعة الجلود ونقلها للصناعة الوطنية.

واستعرض المهندس محمود محرز رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة القاهرة للاستثمار مراحل انشاء المشروع والتطورات الحالية بالمدينة وكذا المستهدفات المخطط تنفيذها خلال المرحلة المقبلة، مشيداً بالدعم الكبير والتعاون المثمر بين الحكومتين المصرية والايطالية لانجاح هذا المشروع الهام.

وأشار محرز إلى الإمكانات والمقومات الكبيرة لمشروع مدينة الجلود بالروبيكي والتي تشمل وحدات دباغة الجلود ووحدات الغراء ومنطقة المائة مصنع ومحطات المياة والصرف الصحي، لافتاً إلى اهتمام وزارة التجارة والصناعة بتطوير المراكز التكنولوجية في كافة القطاعات الانتاجية وبصفة خاصة مركز تكنولوجيا الجلود بالروبيكي.

وطالب رئيس مجلس إدارة شركة القاهرة للاستثمار الجانب الايطالي بالاهتمام بمشروع المائة مصنع والمركز التكنولوجي ومركز التدريب وذلك بهدف الاستفادة من التكنولوجيات الايطالية المتطورة في مجال صناعة الجلود في توفير عمالة مصرية مؤهلة للعمل بالمدينة.

ومن جانبه أكد الدكتور ميكيلي كواروني سفير إيطاليا بالقاهرة استعداد الحكومة الايطالية لتقديم كافة أوجه الدعم لمدينة الجلود بالروبيكي بصفة خاصة وقطاع إنتاج الجلود في مصر بصفة عامة، مشيداً بالتطورات الكبيرة التي تشهدها المدينة والتى تمثل نقلة هامة في مجال صناعة الجلود والمنتجات الجلدية في مصر.

هذا وقد قام الوفد الايطالي بزيارة ميدانية لعدد من المدابغ بالمدينة، كما تفقد الوفد المركز التكنولوجي ومنطقة المائة مصنع.