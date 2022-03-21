شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع المؤشر الرئيسى للبورصة 2% ورأس المال يربح 8 مليارات جنيه فى 5 دقائق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استهلت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الاثنين، بارتفاع جماعي للمؤشرات مدفوعة بزيادة أسعار الفائدة بنسبة 1%، صباح اليوم، وربح رأس المال السوقي 8.1 مليار جنيه بعد مرور 5 دقائق ليصل إلى مستوى 716.409 مليار جنيه.

ارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 2% ليصل إلى مستوى 11193 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 1.22% ليصل إلى مستوى 1933 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.87% ليصل إلى مستوى 13657 نقطة، وزاد مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 2.69% ليصل إلى مستوى 4445 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.32% ليصل إلى مستوى 1931 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.79% ليصل إلى مستوى 2917 نقطة.

كما أعلنت إدارة البورصة، تنفيذ صفقات من خلال آلية الصفقات ذات الحجم الكبير (BLOCK TRADING) على أسهم شركتي أسباير كابيتال القابضة للاستثمارات المالية، بايونيرز بروبرتيز للتنمية العمرانية، لعدد 40 مليون سهم للأولى بقيمة 12.4 مليون جنيه، 12 مليون سهم للثانية بقيمة 26.9 مليون جنيه.

في السياق ذاته تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم خلال جلسة تداول أمس الأحد، إذ باع مجلس إدارة شركات المنصورة للدواجن، الدولية للتأجير التمويلي (إنكوليس)، الشركة المصرية العربية (ثمار) لتداول الأوراق المالية والسندات 1000 سهم، 447.4 ألف سهم، 30 ألف سهم، على التوالي، وباعت مجموعة مرتبطة بشركة برايم القابضة للاستثمارات المالية 450 ألف سهم.

فيما اشترى مجلس إدارة شركات بايونيرز بروبرتيز للتنمية العمرانية، مطاحن وسط وغرب الدلتا، جدوى للتنمية الصناعية، بالم هيلز للتعمير، اسباير كابيتال القابضة للاستثمارات المالية، المطورون العرب القابضة، رواد السياحة-رواد 74 ألف سهم، 400 سهم، 92.8 ألف سهم، 133.7 ألف سهم، 410 ألف سهم، مليون سهم، 84.6 ألف سهم، على التوالي، واشترت إدارة شركة العاشر من رمضان للصناعات الدوائية والمستحضرات تشخيصية-راميدا 25500 سهم.

أعلنت شركات راية القابضة للاستثمارات المالية، آسيك للتعدين-أسكوم، العاشر من رمضان للصناعات الدوائية والمستحضرات تشخيصية-راميدا، ماكرو جروب للمستحضرات الطبية-ماكرو كابيتال، شراء الأولى عدد 160 ألف سهم خزينة خلال جلسة تداول اليوم، شراء الثانية 54 ألف سهم خزينة، تمثل 0.098% من أسهم رأس المال، شراء الثالثة عدد 1.5 مليون سهم خزينة، شراء الرابعة 1.128 مليون سهم خزينة.