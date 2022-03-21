شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على موعد صرف رواتب العاملين بالدولة.. تبدأ الأربعاء المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تبدأ وزارة المالية فى صرف مرتبات شهر مارس 2022 لـ 6 ملايين العاملين بالجهاز الإدارى للدولة اعتبارا من يوم الأربعاء المقبل الموافق 23 مارس 2022، ولمدة يومين.

وأكدت وزارة المالية، على العاملين بالجهات الإدارية بعدم التزاحم على ماكينات الصراف الآلي ، خاصة أن المرتبات ستكون متاحة فى أى وقت اعتبارًا من تاريخ بدء الصرف المحدد لكل وزارة أو هيئة، ومن ثم لاينبغي التزاحم على تلك الماكينات ومراعاة الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.