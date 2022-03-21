شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار ينهي الأسبوع الماضي تداولاته في ارتفاع والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - واصل الين الياباني انخفاضه اليوم الاثنين مع تركيز المتعاملين على سلسلة من التصريحات العامة لصانعي السياسات بالبنوك المركزية على مستوى العالم هذا الأسبوع بما في ذلك رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي )جاي باول في وقت لاحق اليوم الاثنين.

وارتفع الدولار بشكل طفيف أمام الين الياباني إلى ما يصل إلى 119.3 ين متحديا أعلى مستوى له منذ ست سنوات والذي سجله يوم الجمعة وبلغ 119.39. وأنهى الدولار الأسبوع الماضي بارتفاع 1.6 في المئة مقابل العملة اليابانية.

وقال محللون في (سي.بي.إيه) إنهم يعتقدون أن التحركات في العملتين قد تتباطأ هذا الأسبوع، لكنهم يتوقعون أن يرتفع الدولار أكثر مقابل الين في الأشهر المقبلة مع اتساع الفارق بين أسعار الفائدة الأمريكية واليابانية.

ورفع مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي سعر الفائدة الرئيسي 25 نقطة أساس الأسبوع الماضي للمرة الأولى منذ بدء جائحة كورونا.

وينصب تركيز المتعاملين بقوة لآن على سرعة وحجم الزيادات المقبلة في أسعار الفائدة والحد الأقصى لذروتها النهائية مع محاولة صناع السياسة الحد من ارتفاع التضخم.

واستقر مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية أمام ست عملات رئيسية، عند 98.270.

وهبط الين أيضا إلى أدنى مستوى له منذ أربع سنوات مقابل الدولار الأسترالي الذي استفاد من ارتفاع أسعار السلع الأساسية.

وسجل اليورو 1.1044 دولار والجنيه الإسترليني 1.3158 دولار.