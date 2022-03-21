شكرا لقرائتكم خبر عن 10 معلومات حول تطور آداء الاقتصاد المصرى.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أولت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية أهمية قصوى لتوجيه الخطة الاستثمارية تجاه أولويّات عمل الدولة المصرية لتحسين جودة حياة المواطنين، والارتقاء بمستوى الخدمات، وتقليل الفجوات التنموية بين الأقاليم والمحافظات المصرية، حيث حرصت الوزارة من خلال خطة عام 21/2022 على استمرار الطفرة المُحققة في الاستثمارات العامة.. تعرف على التفاصيل .

1 - بلغ حجم الاستثمارات العامة نحو 933 بنسبة 75% من الاستثمارات الكلية وبنسبة زيادة 535% مقارنة بعام 14/2015 .

2 - وصول الإجمالي التراكمي للاستثمارات العامة خلال الأعوام السبعة الأخيرة منذ عام 15/2016 إلى عام 21/2022 نحو 3.4 تريليون جنيه.

3 - عام 21/2022 شهد ولأول مرّة تجاوز الاستثمارات الكلية حاجز التريليون جنيه لتبلُغ نحو 1250 مليار جنيه.

4 – تم تحقيق معدل نمو نصف سنوي بلغ 9%، مقارنة بمعدل النمو المناظر في العام السابق 2021/20 والذي بلغ 1.3%.

5 - التوقعات تشير إلى تحقيق الاقتصاد معدلات نمو ليصل إلى ما بين 6.2% و6.5% في العام المالي 2022/21 .

6 – تم إطلاق مُؤشّر "جودة الحياة: الاحتياجات الأساسية" لقياس أثر مُبادرة "حياة كريمة" على تحسين مستوى معيشة المواطنين.

7 – تم إطلاق أول منظومة إلكترونية مُتكاملة لإعداد خطة المبادرة ومتابعة تنفيذ المشروعات وقياس الأثر التنموي لها.

8 – تم إطلاق تطبيق "شارك 2030 ليكن همزة الوصل بين المواطن والحكومة في اقتراح المشروعات والمبادرات ومتابعة وتقييم الأداء.

9 - للمرة الأولى عام 20/2021 في إصدار تقرير "متابعة المواطن في المحافظات"، وكذلك إعداد أول تقرير "حصاد مرحلة البناء".

10 – تم إعداد أول دليل عن "التخطيط المستجيب لقضايا النوع الاجتماعي"، وكذا اتخاذ تدابير لتعزيز مفهوم" التخطيط المبني على الأدلة"، وربط قواعد البيانات بعملية التخطيط.