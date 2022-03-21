شكرا لقرائتكم خبر عن فرنسا تجمد أصول بنك روسيا المركزي بقيمة 22 مليار يورو والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - جمدت السلطات الفرنسية أموال بنك روسيا المركزي بقيمة 22 مليار يورو، فضلا عن حسابات وممتلكات أفراد فرضت عليهم عقوبات من قبل الدول الغربية، حسبما قال وزير الاقتصاد والمالية الفرنسي برونو لومير في بث مباشر لمحطة "آر تي إل" الإذاعية اليوم الأحد.

وأضاف الوزير في التصريحات التي نقلت وكالة تاس الروسية للأنباء مقتطفات منها: "لقد جمدنا أصول البنك المركزي الروسي بقيمة 22 مليار يورو. كما قمنا بتجميد الأموال على حسابات الأفراد في الشركات الفرنسية بقيمة 150 مليون يورو".

وأضاف الوزير أنه تم أيضا تجميد ممتلكات تبلغ قيمتها بالكامل "نصف مليار يورو" يملكها حوالي 30 روسيا على الأراضي الفرنسية ، وتم مصادرة يختين بقيمة 150 مليون يورو.

ويتم فرض عقوبات على شخصيات النخبة الروس الأثرياء من جانب دول الأتحاد الأوروبي على خلفية صلتهم بالرئيس الروسي فيلاديمير بوتين الذي أمر بشن هجوم على أوكرانيا.