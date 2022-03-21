الاقتصاد

فرنسا تجمد أصول بنك روسيا المركزي بقيمة 22 مليار يورو

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الدمام - شريف احمد - جمدت السلطات الفرنسية أموال بنك روسيا المركزي بقيمة 22 مليار يورو، فضلا عن حسابات وممتلكات أفراد فرضت عليهم عقوبات من قبل الدول الغربية، حسبما قال وزير الاقتصاد والمالية الفرنسي برونو لومير في بث مباشر لمحطة "آر تي إل" الإذاعية اليوم الأحد.

وأضاف الوزير في التصريحات التي نقلت وكالة تاس الروسية للأنباء مقتطفات منها: "لقد جمدنا أصول البنك المركزي الروسي بقيمة 22 مليار يورو. كما قمنا بتجميد الأموال على حسابات الأفراد في الشركات الفرنسية بقيمة 150 مليون يورو".

وأضاف الوزير أنه تم أيضا تجميد ممتلكات تبلغ قيمتها بالكامل "نصف مليار يورو" يملكها حوالي 30 روسيا على الأراضي الفرنسية ، وتم مصادرة يختين بقيمة 150 مليون يورو.

ويتم فرض عقوبات على شخصيات النخبة الروس الأثرياء من جانب دول الأتحاد الأوروبي على خلفية صلتهم بالرئيس الروسي فيلاديمير بوتين الذي أمر بشن هجوم على أوكرانيا.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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