وزارة التخطيط: 1.5 مليار جنيه الإيراد الإجمالى لمنظومة المحليات

القاهرة - سامية سيد - بلغت إيرادات بوابة المحليات للمعاملات من خلالها حوالى 23,383,374 مليون جنيه مصرى بعدد معاملات 3684 معاملة، كما بلغ الإيراد الإجمالى لمنظومة المحليات ( إلكترونى- بنكى- نقدى- بوابة خدمات) على مستوى الجمهورية 1,531,801،031 مليار جنيه مصرى خلال الربع الثانى من السنه المالية 2021/2022، بناء على تقرير لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية .

وأوضح التقرير أنه تم الانتهاء من تطوير الديوان الذكى بمحافظة الإسكندرية وربط خدماته بالمراكز التكنولوجية الموجودة بالإحياء على مستوى المحافظة، فضلا عن تطبيق الأجهزة اللوحية (التابلت) كوحدات ميدانية للتحصيل للحملات بمحافظة السويس تمهيداً للتعميم على مستوى جمهورية مصر العربية

وأكد التقرير على استمرار عمل المنظومة بكفاءة تامة لتنظيم كافة الاعمال والأنشطة وتقديم كافة أوجه الدعم (متابعة تشغيل المنظومة – استدامة العمل -الاستضافة – تدريب -.......)، إلى جانب إتاحة الدفع والتحصيل الإلكترونى بالمراكز والمنظومة والبوابة، واستكمال بيانات الكم المتراكم بمدينة العاشر من رمضان وذلك للربط مع منظومة الشهر العقارى بوزارة العدل وتسليم مقرات الشهر العقارى بالمدن العمرانية الجديدة.