أكوا باور تبيع حصتها في الشقيق للمياه والكهرباء بـ391.5 مليونا

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلنت شركة أكوا باور عن إتمام صفقة بيع حصتها البالغة 32% في شركة الشقيق لإنتاج المياه والكهرباء.

وأوضحت الشركة في بيان أمس، أن الصفقة تضمنت بيع حصة جزئية قدرها 32% في عقد التشغيل والصيانة المقدم من قبل الشركة الوطنية الأولى للتشغيل والصيانة «نوماك»، وهي شركة تابعة ومملوكة بالكامل لأكوا باور، بتاريخ 17 / 03 / 2022.

وأشارت الشركة إلى أنها استكملت عملية نقل الأسهم إلى شركة الجميح للطاقة والمياه، بعد استيفاء جميع شروط اتفاقية البيع الموقعة في 7 / 09 / 2021.

وذكرت أنها حصلت على مبلغ 391.5 مليون ريال نقدا من قبل شركة الجميح للطاقة والمياه. وقدرت القيمة الدفترية للأصول في تاريخ إتمام الصفقة بـ398.4 مليون ريال، وبذلك تقل قيمة البيع عن القيمة الدفترية بنحو 7 ملايين ريال.

ولفتت الشركة إلى أنه لن ينتج عن هذه الصفقة أي تأثير مالي جوهري على الشركة.

وتمثل عملية البيع جزءا من استراتيجية أكوا باور لتدوير رأس المال، وتحقيق مستهدفات الشركة في خفض كثافة الكربون بنسبة 50% بحلول 2030، والوصول إلى نسبة صفر انبعاثات كربونية بحلول 2050.

بيع حصة في شركة الشقيق لإنتاج المياه والكهرباء

البائع: الشركة الوطنية الأولى للتشغيل والصيانة «نوماك»

المشتري: شركة الجميح للطاقة والمياه

مقدار الحصة: 32%

قيمة الصفقة: 391.5 مليون ريال

القيمة الدفترية 398.4 مليون ريال