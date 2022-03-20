أرامكو توزع أسهما وأرباحا على المساهمين.. وصافي دخلها يتجاوز 412 مليارا في 2021

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وأوضحت الشركة على موقع تداول الأسهم السعودية أمس، أن صافي الدخل المتحقق 412.40 مليار ريال للسنة المنتهية في 31 ديسمبر الماضي يعكس تأثير ارتفاع أسعار النفط الخام، وتوحيد نتائج أعمال سابك لسنة كاملة، والزيادة الكبيرة في هوامش الربح من أعمال التكرير والكيميائيات، مقارنة مع صافي الدخل الذي بلغ 183.76 مليار ريال عام 2020.
كما أعلنت الشركة توزيعات أرباح نقدية على المساهمين عن الربع الرابع من عام 2021 بقيمة 70.3 مليار ريال، بالإضافة إلى توصية مجلس الإدارة برسملة 15 مليار ريال من الأرباح المبقاة ومنح سهم لكل عشرة أسهم، وبذلك يكون مجموع توزيعات الأرباح النقدية للسنة المالية 2021 بقيمة 281 مليار ريال، إضافة إلى منح الأسهم.
وقال رئيس أرامكو السعودية وكبير إدارييها التنفيذيين المهندس أمين الناصر إن 2021 كان متميزا للغاية للشركة من حيث النتائج المالية والتشغيلية والمبادرات والإنجازات والاستثمارات في المستقبل رغم التحديات والظروف الصعبة التي عاشها العالم بسبب جائحة (كوفيد 19)، مشيرا إلى أن نتائج أرامكو القوية تبرهن على التركيز الثابت على استراتيجية النمو طويلة الأجل، والتي تستهدف تعزيز القيمة للمساهمين وفي الوقت نفسه تؤكد على الانضباط المالي والمرونة في التعامل مع ظروف السوق المتغيرة.
وأضاف أن النظرة الحالية لسوق النفط تبدو متقلبة «غير أن خططنا الاستثمارية تهدف إلى الاستفادة من الطلب المتزايد على المدى الطويل للحصول على طاقة موثوقة ومستدامة وبأسعار معقولة، ويشمل ذلك زيادة الطاقة الإنتاجية القصوى المستدامة من النفط الخام لدينا، وتنفيذ برنامجنا لتوسيع إنتاج الغاز، والتوسع في أنشطة تحويل السوائل إلى كيميائيات».
وأشار الناصر إلى أن أرامكو السعودية تدرك أن الاستدامة البيئية وأمن الطاقة أمور بالغة الأهمية، وتواصل استثماراتها في احتجاز وتخزين الكربون، ومصادر الطاقة المتجددة، وإنتاج الهيدروجين منخفض الكربون، التي تدعم التحول في قطاع الطاقة على مستوى العالم، وتسهم في تحقيق طموح الشركة للوصول إلى الحياد الصفري في الانبعاثات الكربونية.
أهم المعلومات المالية:
ارتفاع صافي الدخل 124 % إلى 412.4 مليار ريال في 2021 مقابل 183.8 مليارا في 2020
التدفقات النقدية الحرة 403.0 مليارات ريال في 2021 ، مقارنة بـ 184.3 مليارا في 2020
المديونية بنهاية2021 بنسبة 14.2 % % مقارنة بـ 23 % في نهاية 2020
النفقات الرأسمالية 119.6 مليار ريال في 2021 بزيادة 18 % عن 2020 ، وتتوقع أرامكو أن تبلغ 187.5-150 مليار ريال في 2022 .
إصدار 3 شرائح من الصكوك بالدولار بقيمة 22.5 مليار ريال في الربع الثاني من عام 2021 .
أهم المعلومات التشغيلية:
- متوسط الإنتاج 12.3 مليون برميل مكافئ نفطي في اليوم، في 2021، منها 9.2 ملايين برميل في اليوم.
- زيادة الطاقة الإنتاجية القصوى المستدامة إلى 13 مليون برميل في اليوم بحلول 2027.
- إنجاز وربط مشروعي زيادة إنتاج النفط الخام من عين دار وفزران، واستمرار أعمال البناء في حقلي مرجان والبري.
- موثوقية الإمدادات، من خلال تسليم النفط الخام والمنتجات الأخرى، بلغت 99.9% في 2021، على الرغم من التحديات التي سببتها جائحة كورونا.
- بدء أعمال التطوير في حقل الجافورة للغاز غير التقليدي في نوفمبر ومن المتوقع أن يبلغ معدل الإنتاج المستدام ملياري قدم3 قياسية في اليوم بحلول 2030.
- بدء التشغيل لمصفاة جازان، التي تبلغ طاقتها الإنتاجية 400 ألف برميل في اليوم.
- نقل مسؤولية تسويق وبيع عدد من المواد البتروكيميائية والبوليمرات إلى سابك.
- نقل مسؤولية شراء وإعادة بيع عدد من منتجات سابك إلى شركة أرامكو للتجارة.
- إطلاق أولى محطات خدمة بيع الوقود بالتجزئة في المملكة، مع خطط لتطوير شبكة تضم أكثر من 200 محطة خدمة.
- شركة أرامكو السعودية للطاقة، تتملك حصة 30% في مشروع سدير للطاقة الشمسية بقدرة 1500 ميجاوات.
- إعلان توسعة كبيرة لبرنامج الاستثمارات الصناعية «نماءات أرامكو».
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