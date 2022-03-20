شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار البورصة اليوم الأحد 20-3-2022 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنوعت أخبار البورصة المصرية خلال جلسة تداول اليوم الأحد 20-3-2022، وجاءت أبرزها إنهاء البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعي المؤشرات مدفوعة بمشتريات محلية، وسط أحجام تداول منخفضة، وربح رأس المال السوقي نحو 12.6 جنيه ليغلق عند مستوى 708.332 مليار جنيه.



إيقاف تداول 9 أسهمأعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 9 أسهم لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعوداً أو هبوطاً خلال جلسة تداول اليوم الأحد، وهم؛ اميرالد للتطوير وإدارة المشروعات، أم بي للهندسة، المجموعة المتكاملة للأعمال الهندسية، أوراسكوم للاستثمار القابضة، روبكس العالمية لتصنيع البلاستيك والاكريلك، أوراسكوم للتنمية مصر، الصناعات الكيماوية المصرية-كيما، شركة النصر للأعمال المدنية، الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع. إيقاف تداول 9 أسهمأعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 9 أسهم لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعوداً أو هبوطاً خلال جلسة تداول اليوم الأحد، وهم؛ اميرالد للتطوير وإدارة المشروعات، أم بي للهندسة، المجموعة المتكاملة للأعمال الهندسية، أوراسكوم للاستثمار القابضة، روبكس العالمية لتصنيع البلاستيك والاكريلك، أوراسكوم للتنمية مصر، الصناعات الكيماوية المصرية-كيما، شركة النصر للأعمال المدنية، الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع.

البورصة تربح 12.6 مليار جنيهأنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعي المؤشرات مدفوعة بمشتريات محلية، وسط أحجام تداول منخفضة، وربح رأس المال السوقي نحو 12.6 جنيه ليغلق عند مستوى 708.332 مليار جنيه. البورصة تربح 12.6 مليار جنيهأنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعي المؤشرات مدفوعة بمشتريات محلية، وسط أحجام تداول منخفضة، وربح رأس المال السوقي نحو 12.6 جنيه ليغلق عند مستوى 708.332 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 447.6 مليون ورقة مالية بقيمة 872 مليون جنيه، عبر تنفيذ 40.8 ألف عملية لعدد 194 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 87.91% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 5.62%، والعرب على 6.47% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 33.05% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 66.94%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والعرب والأجانب والمؤسسات العربية والأجنبية للبيع بقيمة 99.4 مليون جنيه، 7.8 مليون جنيه، 778.5 ألف جنيه، 18.3 مليون جنيه، 78.3 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات المؤسسات المصرية للشراء بقيمة 204.7 مليون جنيه.

وارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 2.31%، ليغلق عند مستوى 10973 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 1.82% ليغلق عند مستوى 1909 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.82% ليغلق عند مستوى 13406 نقطة، وزاد مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 2.25% ليغلق عند مستوى 4329 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 1.6% ليغلق عند مستوى 1924 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 1.61% ليغلق عند مستوى 2894 نقطة، وقفز مؤشر تميز بنسبة 1.56% ليغلق عند مستوى 4535 نقطة، وزاد مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.17% ليغلق عند مستوى 1155 نقطة.

وصعدت أسهم 101 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 25 شركة، ولم تتغير مستويات 68 شركة.

تعاملات الداخليينتباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم خلال جلسة تداول يوم الخميس الماضي، إذ باع مجلس إدارة الشركة المصرية العربية (ثمار) لتداول الأوراق المالية والسندات 50 ألف سهم، وباعت مجموعة مرتبطة بشركة المنصورة للدواجن 1.1 مليون سهم. تعاملات الداخليينتباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم خلال جلسة تداول يوم الخميس الماضي، إذ باع مجلس إدارة الشركة المصرية العربية (ثمار) لتداول الأوراق المالية والسندات 50 ألف سهم، وباعت مجموعة مرتبطة بشركة المنصورة للدواجن 1.1 مليون سهم.

فيما اشترى مجلس إدارة شركات المنصورة للدواجن، بايونيرز بروبرتيز للتنمية العمرانية، العامة للصوامع والتخزين، جدوى للتنمية الصناعية، بالم هيلز للتعمير، اسباير كابيتال القابضة للاستثمارات المالية، المطورون العرب القابضة، رواد السياحة-رواد 500 ألف سهم، 244.3 ألف سهم، 1155 سهم، 78 ألف سهم، 529.6 ألف سهم، 137 ألف سهم، 750 ألف سهم، 62.1 ألف سهم، على التوالي، واشترت مجموعة مرتبطة بشركتي تنمية للاستثمار العقاري، النعيم القابضة للاستثمارات 100 ألف سهم، 261 ألف سهم، على التوالي.





نتائج الأعمال أعلنت عدد من الشركات المدرجة بالبورصة المصرية نتائج الأعمال عن عام 2021، وحققت شركة أوراسكوم للتنمية مصر، إجمالي الإيرادات المحققة بنهاية 2021 حوالي 7.1 مليار جنيه مصري، بزيادة 41.4% مقارنة بـ 5 مليار جنيه في عام 2020، كما ارتفع مجمل الربح المحقق بنهاية 2021 بنسبة 69.3% ليصل إلى 2.4 مليار جنيه وهامش مجمل ربح 33.9%. نتائج الأعمال أعلنت عدد من الشركات المدرجة بالبورصة المصرية نتائج الأعمال عن عام 2021، وحققت شركة أوراسكوم للتنمية مصر، إجمالي الإيرادات المحققة بنهاية 2021 حوالي 7.1 مليار جنيه مصري، بزيادة 41.4% مقارنة بـ 5 مليار جنيه في عام 2020، كما ارتفع مجمل الربح المحقق بنهاية 2021 بنسبة 69.3% ليصل إلى 2.4 مليار جنيه وهامش مجمل ربح 33.9%.

أسهم خزينةأعلنت شركات راية القابضة للاستثمارات المالية، آسيك للتعدين-أسكوم، الكابلات الكهربائية المصرية، ماكرو جروب للمستحضرات الطبية-ماكرو كابيتال، شراء الأولى 1.5 مليون سهم خزينة خلال جلسة تداول اليوم، شراء الثانية 100 ألف سهم خزينة، تمثل 0.18% من أسهم رأس المال، شراء الثالثة عدد 199.9 ألف سهم خزينة، وبذلك تصل إجمالي نسبة ما بحوزة الشركة من أسهم الخزينة 1.47% من أسهم رأس المال، شراء الرابعة 78.7 ألف سهم خزينة.

كما حققت شركة ابن سينا فارما، إيرادات بلغت 21.7 مليار جنيه خلال عام 2021، بمعدل نمو سنوي 16.2%، وبلغ صافي الربح 315.6 مليون جنيه بمعدل نمو سنوي 40.4%.





إي فاينانس قالت شركة إي فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية، إن مجلس الإدارة وافق على المساهمة في صندوق الخدمات المالية للشركات الناشئة بـ10 ملايين دولار، والمزمع إطلاقه يوم الأحد 20 مارس، والموافقة على شراء قطعة أرض بالمشاركة مع أحد الشركات الشقيقة بالعاصمة الإدارية الجديدة والمشاركة في البناء.





جي بي أوتو قالت شركة جي بي أوتو، إنها لم تدخل في أي اتفاقيات نهائية فيما يتعلق بشركة جي بي للتأجير التمويلي-إحدى الشركات التابعة- والمملوكة لها بنسبة 99.99%، وسوف تقوم الشركة بإخطار مساهميها والمتعاملين على أسهمها لأي اتفاقيات نهائية فيما يتعلق بأي من الشركات التابعة لها.





أم بي للهندسة أعلنت شركة أم بي للهندسة، عن إبرامها لعقد إدارة وتشغيل محطات شركة ريفولتا إيجيبت المكونة من 30 محطة شحن متنوعة بين الشحن البطئ والشحن السريع مغطاة على عدة محافظات على مستوى الجمهورية أهمها القاهرة والجيزة والإسكندرية والفيوم والقليوبية وبورسعيد والشرقية والبحر الأحمر، والطاقة التشغيلية لهذه الشبكة تبلغ تقريبًا 1.034 كيلو وات ساعة شحن بالإضافة إلى 200 كيلو ساعة شحن، علمًا بأن الشركة قادرة على تدر إيرادات بحوالي 18 مليون جنيه سنوية عند نسبة التشغيل حوالي 80% طبقًا للتعريفة المطبقة في مصر، وسوف يتم ربط المحطات بشبكة شركة شاحن على أن يتم الانتهاء من الربط وإتاحتها للمستخدم من خلال التطبيق الإلكتروني المزعم تدشينه نهاية الشهر الجاري.

إنكوليس

وأعلنت الشركة الدولية للتأجير التمويلي (إنكوليس)، شراء شركة بالم هيلز للتعمير عدد 1.15 مليون سهم بسعر 41 جنيه بقيمة إجمالية 47.1 مليون جنيه لترتفع نسبة مساهمته إلى15.36%، وتم تنفيذ الصفقة من خلال شركة التجاري الدولي للسمسرة في الأوراق المالية.