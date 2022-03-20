شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الأسهم بالبورصة المصرية اليوم الأحد 20-3-2022 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينشر ”الخليج 365” أسعار أسهم أكبر 5 شركات حققت ارتفاعًا، وأسعار أسهم أكثر 5 شركات انخفاضًا، بالبورصة المصرية في ختام تعاملات اليوم الأحد 20-3-2022.

وكانت مؤشرات البورصة المصرية، قد أنهت تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعي المؤشرات مدفوعة بمشتريات محلية، وسط أحجام تداول منخفضة، وربح رأس المال السوقي نحو 12.6 جنيه ليغلق عند مستوى 708.332 مليار جنيه.



إيقاف تداول 9 أسهمأعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 9 أسهم لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعوداً أو هبوطاً خلال جلسة تداول اليوم الأحد، وهم؛ اميرالد للتطوير وإدارة المشروعات، أم بي للهندسة، المجموعة المتكاملة للأعمال الهندسية، أوراسكوم للاستثمار القابضة، روبكس العالمية لتصنيع البلاستيك والاكريلك، أوراسكوم للتنمية مصر، الصناعات الكيماوية المصرية-كيما، شركة النصر للأعمال المدنية، الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع. إيقاف تداول 9 أسهمأعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 9 أسهم لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعوداً أو هبوطاً خلال جلسة تداول اليوم الأحد، وهم؛ اميرالد للتطوير وإدارة المشروعات، أم بي للهندسة، المجموعة المتكاملة للأعمال الهندسية، أوراسكوم للاستثمار القابضة، روبكس العالمية لتصنيع البلاستيك والاكريلك، أوراسكوم للتنمية مصر، الصناعات الكيماوية المصرية-كيما، شركة النصر للأعمال المدنية، الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع.

البورصة تربح 12.6 مليار جنيهأنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعي المؤشرات مدفوعة بمشتريات محلية، وسط أحجام تداول منخفضة، وربح رأس المال السوقي نحو 12.6 جنيه ليغلق عند مستوى 708.332 مليار جنيه. البورصة تربح 12.6 مليار جنيهأنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعي المؤشرات مدفوعة بمشتريات محلية، وسط أحجام تداول منخفضة، وربح رأس المال السوقي نحو 12.6 جنيه ليغلق عند مستوى 708.332 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 447.6 مليون ورقة مالية بقيمة 872 مليون جنيه، عبر تنفيذ 40.8 ألف عملية لعدد 194 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 87.91% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 5.62%، والعرب على 6.47% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 33.05% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 66.94%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والعرب والأجانب والمؤسسات العربية والأجنبية للبيع بقيمة 99.4 مليون جنيه، 7.8 مليون جنيه، 778.5 ألف جنيه، 18.3 مليون جنيه، 78.3 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات المؤسسات المصرية للشراء بقيمة 204.7 مليون جنيه.

وارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 2.31%، ليغلق عند مستوى 10973 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 1.82% ليغلق عند مستوى 1909 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.82% ليغلق عند مستوى 13406 نقطة، وزاد مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 2.25% ليغلق عند مستوى 4329 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 1.6% ليغلق عند مستوى 1924 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 1.61% ليغلق عند مستوى 2894 نقطة، وقفز مؤشر تميز بنسبة 1.56% ليغلق عند مستوى 4535 نقطة، وزاد مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.17% ليغلق عند مستوى 1155 نقطة.

وصعدت أسهم 101 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 25 شركة، ولم تتغير مستويات 68 شركة.



وضمت الأسهم المرتفعة: وضمت الأسهم المرتفعة:

- شركة النصر للأعمال المدنية بسعر إغلاق 13.510 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 11.93%.

- الصناعات الكيماوية المصرية-كيما بسعر إغلاق 4.290 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 11.43%.

- الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع بسعر إغلاق 9.490 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 11.12%.

- أوراسكوم للاستثمار القابضة بسعر إغلاق 0.221 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 11.06%.

- القناة للتوكيلات الملاحية بسعر إغلاق 12.710 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 9.01%.



وضمت الأسهم المتراجعة: وضمت الأسهم المتراجعة:

- روبكس العالمية لتصنيع البلاستيك والاكريلك بسعر إغلاق 3.390 جنيه بنسبة تراجع بلغت 11.26%.

- شارم دريمز للاستثمار السياحي بسعر إغلاق 7.820 جنيه بنسبة تراجع بلغت 9.70%.

- اكرو مصر للشدات والسقالات المعدنية بسعر إغلاق 23.700 جنيه بنسبة تراجع بلغت 8.46%.

- الألومنيوم العربية بسعر إغلاق 30.490 جنيه بنسبة تراجع بلغت 3.85%.

- الأهلي للتنمية والاستثمار بسعر إغلاق 12.590 جنيه بنسبة تراجع بلغت 3.23%.