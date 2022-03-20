شكرا لقرائتكم خبر عن خبير اقتصادى: موازنة العام المالى الجديد تستهدف تحسين حياة محدودى الدخل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال عبد المنعم السيد، الخبير الاقتصادى، إنه تم إعداد الميزانية العامة للدولة فى ظروف قاسية وأمور كثيرة التعقيدات، ورغم أن العجز بلغ 6.3% إلا أن هناك زيادة فى الرواتب 40 مليار جنيه، ووصول حجم الدعم 322 مليار بزيادة عن العام الماضى من أجل تحسين محدودى الدخل فى العام المالى الجديدى، مشيرًا إلى أن الدولة المصرية تتحمل غالبية الزيادات المالية الناتجة عن التضخم العالمى.

وأضاف "السيد"، خلال لقاء له عبر البث المباشر ببرنامج "مساء دى إم سى"، الذى تقدمه الإعلامية إنجى القاضى، عبر قناة "dmc"، أنه رغم من ارتفاع معدلات التضخم العالمية سواء فى أمريكا ودول الاتحاد الأوروبى، إلى جانب الحرب الروسية الأوكرانية وزيادة أسعار الشحن، بالإضافة إلى تبعات جائحة كورونا وضعت تحديات كبيرة على الدولة المصرية وعلى الرغم من ذلك تمكنت مصر من التعامل مع هذه الازمات رغم التأثيرات السلبية التى طالتها.

وأكد "السيد"، إلى أن الدولة تسعى إلى تحقيق فائض مالى فى مختلف القطاعات، وتعمل على زيادة حجم الاستثمار المتوقع له فى العام المالى الجديد أن يتجاوز الـ500 مليار جنيه، وتابع: "وستستمر الدولة فى التنمية الاقتصادية والمستدامة ومشروعات البنية التحتية ودعم محدودى الدخل وإنشاء المشروعات القومية الكبرى"، مشيرًا إلى أن الدولة تسعى لتوفير السلع والخدمات وزيادة معدلات النمو.

وأشار الخبير الاقتصادى، إلى أن هناك سياسات مالية لجذب الاستثمار لمواجهة الأزمة المالية العالمية بشكل أفضل.