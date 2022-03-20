شكرا لقرائتكم خبر عن "تاون جاس" للمواطنين: لا تغلقوا النوافذ عند استخدام الدفايات والسخانات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

أعلنت الشركة المصرية لتوزيع الغاز الطبيعى للمدن "تاون جاس" إحدى شركات قطاع البترول عن مجموعة من الإرشادات العامة بعد تحذير هيئة الأرصاد الجوية من تعرض البلاد لموجة من التقلبات الجوية اعتبارا من اليوم الأحد وحتى نهاية الأسبوع .

وتابعت الشركة، ننصح العملاء بضرورة الحفاظ على التهوية الجيدة على وجه العموم للحفاظ على الصحة العامة وعدم اللجوء إلى غلق النوافذ والأبواب بشكل كامل بأماكن السكن ولا سيما عند استخدام الدفايات أو التدفئة بالفحم أو السخانات التى تعمل بالبوتاجاز.

وأشارت الشركة عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعى، "فيس بوك" أنه فيما يخص السخانات التى تعمل بالغاز الطبيعي فيجب الالتزام بالإرشادات المرفقة والتى تتضمن الآتى. 1- عدم العبث نهائيًا بمهمات الغاز الطبيعى أو اللجوء إلى اشخاص غير مؤهلين للتعامل معها أو استخدام خامات غير معتمدة (خامات سباكة ) على أن يكون التعامل فقط مع الشركات المعتمدة.