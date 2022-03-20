شكرا لقرائتكم خبر 57 % انتشار استخدام تطبيقات التوصيل في المملكة.. والسيدات الأكثر استخداما ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - كشفت نتائج مسح لسوق الخدمات البريدية عن وصول نسبة انتشار استخدام الخدمات البريدية في المملكة إلى 83%، حيث بلغت نسبة انتشار إرسال المواد البريدية 32% ونسبة الاستقبال 85%، وذلك وفق أول دراسة مسحية تحليلية شاملة لسوق الخدمات البريدية وتطبيقات التوصيل عبر المنصات الالكترونية في المملكة لعام 2021، أصدرتها هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، انطلاقا من دورها التنظيمي والرقابي على قطاع البريد وتطوير خدماته لجعل المملكة منصة لوجستية مميزة، مما يسهم في تعزيز التنوع الاقتصادي ودعم التنمية المستدامة.

وأظهرت نتائج المسح لسوق تطبيقات التوصيل أن نسبة انتشار استخدام تطبيقات التوصيل في المملكة بلغت 57%، وكانت شريحة الإناث أكثر استخداما للتطبيقات بنسبة 75% من إجمالي الإناث، كما تناولت الدراسة نسبة الرضا العام لتطبيقات التوصيل بحسب جودة الخدمة وسهولة الاستخدام وسرعة التوصيل وخدمة العملاء وسعر التوصيل ومندوبي التوصيل.

وذكرت الهيئة أن عينة الدراسة بلغت 11,090 فردا، بالاستناد إلى بيانات السكان الصادرة من الهيئة العامة للإحصاء من حيث التوزيع الديموجرافي للسكان وفقا للمناطق الإدارية، الجنسية، الجنس، الفئات العمرية، كما استهدف المسح الفئة العمرية (من 15 إلى 64 سنة) وغطى المناطق الإدارية الـ(13)، كما لفتت إلى أن العينة توزعت بين 56% من السعوديين، و44% من غير السعوديين المقيمين في المملكة، كما شكل الذكور نسبة 61%، فيما شكلت الإناث 39%.

وأوضحت الهيئة أن الدراسة تهدف إلى معرفة اتجاهات السوق وفهم سلوك المستخدمين وعاداتهم في التعامل مع هذه الخدمات.

ورصدت الدراسة أهم الدوافع لاستخدام الخدمات البريدية في الإرسال والاستقبال ونوع المواد البريدية المرسلة والمستقبلة، إضافة إلى سلوك وعادات المستخدمين ووجهة الشحنات المرسلة محليا ودوليا ومتوسط الإنفاق السنوي على الشحنات.

نتائج المسح

الخدمات البريدية

83 % نسبة استخدام الخدمات البريدية

32 % نسبة انتشار إرسال المواد البريدية

85 % نسبة استقبال المواد البريدية

أنواع المواد البريدية:

62 % من المواد المرسلة رسائل ووثائق

74 % من المواد المستقبلة طرود

المتوسط السنوي للتسلم والإرسال:

5.4 متوسط عدد المواد البريدية المرسلة سنويا

7.6 % متوسط عدد المواد البريدية المستلمة سنويا

تطبيقات التوصيل

57 % نسبة انتشار استخدام التطبيقات

45 % نسبة الذكور المستخدمين للتطبيقات

75 %نسبة الإناث المستخدمات للتطبيقات

أبرز نتائج تقييم الرضا العام:

75 % سهولة استخدام التطبيقات

71 % جودة الخدمات المقدمة

71 %جودة مناديب التوصيل

المشاركون في الدراسة:

حجم العينة 11,090 فردا

الفئة العمرية 15 ـ 64 سنة

المناطق الـ13

السعوديون 56%

غير السعوديين 44%

الذكور 61%

الإناث 39%