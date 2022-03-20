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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مركز الإسناد والتصفية «إنفاذ» يشرف خلال الفترة من 20 - 23 مارس 2022 على إقامة 5 مزادات علنية، تعرض عقارات في المدن والمحافظات. وتعرض المزادات 20 أصلا من العقارات تتمثل في أراض تجارية وسكنية، وفلل، وعمائر تتجاوز مساحتها 180 ألف م2، وتبدأ المزادات بمزاد فرص مكة (2) الالكتروني المقام على فرصة عقارية مميزة في مدينة مكة المكرمة، ثم مزاد جواهر الوشم الالكتروني المقام على فرصتين عقاريتين في محافظة شقراء، ومزاد رحاب الشرقية الالكتروني المقام على فرصة عقارية في محافظة حفر الباطن، ومزاد الراقي الحضوري الذي يقام على عقارين في مدينة الرياض، ومزاد جوهرة الريان الحضوري المقام على 14 عقارا في مدينة الرياض.

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