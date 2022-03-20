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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - الأمن الغذائي المستدام، ورشة عمل استضافتها جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية (كاوست)، ممثلة بمركز الزراعة الصحراوية، بهدف معالجة قضايا الأمن الغذائي وتطوير حلول مستدامة تدعم رؤية 2030 وأهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة. واستعرض رئيس الجامعة البروفيسور توني تشان التحديات التي تواجه الأمن الغذائي، والتي تشير الدراسات في هذا الجانب إلى أن العالم في العقود القادمة سيحتاج لإطعام المزيد من البشر أكثر من أي وقت مضى، ويكمن التحدي في أن الزراعة وغيرها من أنشطة إنتاج الغذاء تعتبر بشكل عام من بين أقل الأنشطة البشرية استدامة، حيث تستهلك 66% من إمدادات المياه العالمية و30% من إمدادات الطاقة العالمية، وتحتل 50% من الأراضي التي يستخدمها البشر، وتنتج 33% من غازات الاحتباس الحراري.

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