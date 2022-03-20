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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - التعاقد الرقمي على منصة اعتماد، عنوان ورشة عمل نظمتها غرفة أبها بالتعاون مع اتحاد الغرف السعودية والمركز الوطني لنظم الموارد الحكومية، وذلك بمقر الغرفة بأبها. وأوضح الأمين العام للغرفة رياض آل عقران، أن ورشة العمل تهدف للتعريف بخدمة التعاقد الرقمي التي أطلقها المركز الوطني لنظم الموارد الحكومية بالشراكة مع وزارة المالية بشكل تدريجي إلى أتمتة نماذج العقود وتوقيعها رقميا عبر منصة اعتماد، وذلك في إطار حرص المركز على تعزيز المبادرات والأنظمة ذات العلاقة بالتحول الرقمي والتحديث المستمر للأنظمة، بما يواكب أفضل المعايير العالمية.

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