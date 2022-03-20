24 طلب تأهيل تتنافس على رخصة «الخنيقية» التعديني

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلنت وزارة الصناعة والثروة المعدنية عن الانتهاء من مرحلة استقبال طلبات التأهيل المسبق لموقع «الخنيقية» في محافظة القويعية بمنطقة الرياض.

واستقبلت الوزارة 24 طلبا للتأهيل المسبق من شركات عالمية ومحلية تعد من أكبر الشركات في قطاع التعدين والاستكشاف، كما تمثل الشركات الأجنبية 50% من مجموع الشركات.

وستعلن الوزارة عن المتنافسين المتأهلين في تاريخ 29 مارس الحالي، فيما سيتم الانتقال إلى المرحلة الثانية، وهي مرحلة تقديم العروض من قبل المتنافسين المؤهلين.

وأوضحت الوزارة أن طرح رخص الاستكشاف عن طريق المنافسة سيمكن المملكة من تحديد الشركاء الأنسب من ناحية الأداء والأثر الاقتصادي والبيئي والمجتمعي، كما تبين حرص الوزارة على تعزيز الشفافية في القطاع، وإتاحة الفرص بعدالة أمام المستثمرين، وذلك تماشيا مع أهداف رؤية المملكة 2030 باستغلال الفرص الكبيرة لإمكانات قطاع التعدين، ليكون الركيزة الثالثة للصناعة الوطنية.

وذكرت الوزارة أن موعد الإعلان عن المتنافسين المؤهلين سيكون بنهاية الشهر الحالي، وذلك للدخول في مرحلة تقديم العروض التي تبدأ بعد الإعلان مباشرة، والانتهاء بالمزايدة العلنية أمام الشركات التي تمكنت من استيفاء الشروط.

يذكر أن الوزارة أعلنت عن طرح رخصة الاستكشاف عن طريق المنافسة في موقع الخنيقية التابع لمحافظة القويعية بمنطقة الرياض مطلع العام الحالي، الذي يحتوي على خامات الزنك والنحاس، وذلك ضمن مبادرة «برنامج الاستكشاف المسرع»، حيث تعد هذه المنافسة نقلة نوعية نحو رحلة استغلال الموارد المعدنية الهائلة في المملكة.

طرح رخصة الاستكشاف في موقع الخنيقية







20 مارس 2022 انتهاء مرحلة استقبال طلبات التأهيل المسبق



29 مارس 2022 إعلان المتنافسين المتأهلين والانتقال إلى المرحلة الثانية (تقديم العروض)



المتقدمون:

24 طلبا للتأهيل المسبق

50 % شركات عالمية

50 % شركات محلية

تفاصيل المشروع: