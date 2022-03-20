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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - عنوان لقاء تعريفي تنظمه غرفة جازان بالتعاون مع فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمنطقة لأصحاب العمل والشركات، للحديث عن برنامج التوطين، وذلك على مسرح الغرفة في مدينة جازان. ويتناول اللقاء عددا من المحاور، منها التعريف بالبرنامج، والدعم والمزايا المقدمة للشركات والمنشآت، إضافة إلى إتاحة المجال للجميع للمناقشة والإجابة عن الاستفسارات، وإيضاح عدد من المفاهيم المتعلقة بالبرنامج. «التوطين»

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