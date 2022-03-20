أمين عام "أوابك" يستنكر بشدة الاستهداف المتكرر لمنشآت النفط بالسعودية

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القاهرة - سامية سيد - استنكر على سبت بن سبت الاميـن الـعـام لمنظمـة الاقطـار العربية المصدرة للبترول "أوابك" وبشـدة الاستهداف المتكرر لمنشآت النفط والـغـاز بالمملكة العربية السعودية.

وندد على سبت بن سبت الاميـن الـعـام لمنظمـة الاقطـار العربية المصدرة للبترول بهـذه الأعمال العدائيـة ضـد المنشـآت الحيوية والتى تشكل تهديدا لاستقرار السـوق النفطيـة العالميـة.

وسجلت أسعار النفط بالأسواق العالمية الخسارة الأسبوعية الثانية لها على التوالى بنهاية جلسات التداول الجمعة، حيث أنهى كلا العقدين القياسيين خام القياس العالمى برنت وخام غرب تكساس الوسيط الأمريكى" الأسبوع على انخفاض بحوالى 4%.

وسجلت أسعار النفط، 107.93دولار للبرميل، وذلك للعقود الآجلة لخام القياس العالمى وذلك عند التسوية الجمعة، كما سجلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكى 104.70 دولار للبرميل.