التموين تطمئن المواطنين بشأن المخزون الاستراتيجى من السكر والزيت والفول

الشارقة - اميمة ياسر - قال الدكتور عبد المنعم خليل، رئيس قطاع التجارة الداخلية بوزارة التموين، إن توجيهات القيادة السياسية حريصة على توفير كل السلع الاستراتيجية منذ فترة طويلة، وزيادة المخزون الاستراتيجي والتوسع في المناطق اللوجستية وإقامة أكثر من 500 مخزن تابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية بوزارة التموين، في الوجهين البحري والقبلي، لتوفير أي سلعة تشهد نقصا بالدولة.

أضاف عبد المنعم خليل، في مداخلة هاتفية لبرنامج "اليوم" مع الإعلامية سارة حازم، عبر قناة dmc، أن الدولة المصرية بها اكتفاء ذاتي من بعض السلع مثل السكر حيث أصبح السكر يكفي مصر لمدة 8 أشهر ونصف، والزيت المعبأ والخاص بالتموين لمدة 7 أشهر ونصف، وزيت خام يكفي لأكثر من عام، ومخزون الفول يكفي لأكثر من 9 أشهر، واتخذت الدولة قرارات حاسمة بوقف تصدير الفول بأنواعه والزيت لتأمين احتياجات المواطن المصري.