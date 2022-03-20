مصر وألمانيا تبحثان سبل التعاون المشترك فى مجال العمل السياحى والأثرى

القاهرة - سامية سيد - استقبل، اليوم الأحد، الدكتور خالد العنانى وزير السياحة والآثار، بمكتبه بمقر الوزارة بالزمالك، السفير فرانك هارتمان سفير دولة ألمانيا بالقاهرة، وذلك لبحث سبل التعاون المشترك بين البلدين فى مجال العمل السياحى والأثري.

وقد حضر الاجتماع مؤمن عثمان رئيس قطاع المتاحف بالمجلس الأعلى للآثار، ووزير مفوض داليا عبد الفتاح المشرف العام على الإدارة العامة للعلاقات الدولية والاتفاقيات بالوزارة.

واستهل وزير السياحة والآثار اللقاء بالترحيب بالسفير، مؤكدًا على عمق العلاقات المصرية الألمانية وتميزها فى كافة المجالات وخاصة فى مجال العمل السياحى والأثرى، مشيرا إلى أن السوق الألمانى من أهم الأسواق الرئيسية المصدرة للسياحة إلى مصر.

وتطرق الحديث إلى مناقشة سبل دفع المزيد من الحركة السياحية الوافدة إلى مصر من ألمانيا خاصة فى ظل قيام ألمانيا بتخفيف قيود السفر، وكذلك تعزيز سبل التعاون للانتهاء من مشروع المتحف الأتونى بالمنيا.

كما تم مناقشة سبل التعاون لجذب السائح الألمانى للاستمتاع بالمنتجات السياحية المتنوعة التى يتميز بها المقصد السياحى المصرى إلى جانب اهتمامه وشغفه بمنتج السياحة الشاطئية، بالإضافة إلى العمل على تنظيم برامج سياحية تتضمن زيارة المواقع الأثرية أو نقاط رحلة العائلة المقدسة فى كل من مصر والأردن مما يساهم فى جذب عدد أكبر من السائحين الألمان.

وأشار السفير الألمانى إلى علاقات التعاون المثمرة والفعالة بين مصر وألمانيا فى العديد من المجالات واهتمام بلاده بتعزيز هذا التعاون الدائم، معربًا عن تقديره للجهود التى تبذلها الحكومة المصرية لاستعادة حركة السياحة الوافدة إلى مصر لمعدلاتها.