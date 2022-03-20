شكرا لقرائتكم خبر عن 10 معلومات تساهم فى الإسراع بتطوير قطاع الغزل والنسيج بـ21 مليار جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعد قطاع الغزل والنسيج من أهم القطاعات توفيرا لفرص العمل عالميا ومحليا، فالقطاع يوفر فى مصر حاليا ما يزيد عن 50 ألف وظيفة مباشرة، بخلاف مئات الآلاف من فرص العمل لمختلف القطاعات القائمة على صناعة الغزل والنسيج والملابس والأقطان، سواء تجارتها أو تصنيعها.

تعرف على أسباب سرعة سعى الحكومة لتطوير هذا القطاع الحيوى:

1 – عانت شركات الغزل والنسيج من تراكم الخسائر والمديونيات.

2 – استمرت المصانع بدون تطوير أو تحديث الماكينات لما يقارب الثلاثين عاما.

3 – ارتفع متوسط الخسائر السنوية للشركات ل 2.5 مليار جنيه.

4 – تعاقدت الحكومة مع مكتب "وارنر" الأمريكى الاستشارى لتطوير الشركات.

5 – تم دمج شركات الغزل والنسيج فى 9 شركات وشركات القطن فى شركة واحدة.

6- تتكلف خطة التطوير وبناء المصانع الجديدة واستيراد أحدث ماكينات 21 مليار جنيه.

7 – سيشهد العام الجارى باكورة تشغيل المصانع بداية من شركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة.

8- ستحمل منتجات الشركات شعار "نيت" بما يعنى إنها 100% قطن مصري.

9- مستهدفات الخطة تتضمن زيادة الصادرات ل 10 مليارات دولار سنويا.

10 – جار استيراد الماكينات الحديثة من سويسرا وإيطاليا وألمانيا بتمويل أجنبى.