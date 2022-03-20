شكرا لقرائتكم خبر عن سيدبك "دراسة مشروع إنشاء مصنع لإنتاج البولى لاكتيك أسيد كبديل للبلاستيك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقدت شركة سيدى كرير للبتروكيماويات "سيدبك" اجتماع الجمعية العامة لإعتماد نتائج أعمالها عن عام 2021، بحضور الكيميائى سعد هلال رئيس الشركة المصرية القابضة للبتروكيماويات.

وخلال الاجتماع استعرض المهندس محمد ابراهيم رئيس شركة سيدبك أهم نتائج أعمال الشركة التى حققتها خلال العام، حيث أوضح أن الشركة تمكنت رغم التحديات وتداعيات أزمة كرونا العالمية من تحقيق الخطة الإنتاجية بنسبة 108% وتحقيق 98% من المستهدف للخطة التسويقية وذلك نتيجة نجاح منظومة الصيانة والسلامة المهنية فى الحفاظ على العملية الإنتاجية ونجاحها فى تنفيذ العمرة السنوية الجسيمة والتى تعد أكبر وأهم العمرات التى حدثت خلال الـ 5 أعوام السابقة، واستطاعت الشركة توفير احتياجات جانب كبير من السوق المحلى من منتجات الإيثيلين والبولى إيثيلين وتصدير الفائض للخارج، حيث بلغ إنتاج الشركة من مادة الإيثيلين حوالى 232 ألف طن شاملًا تلبية احتياجات شركة البتروكيماويات المصرية، وحوالى 201 ألف طن من مادة البولى الإيثيلين تم تصدير منها حوالى 109 ألف طن، ومن المنتجات الثانوية بلغ إنتاج الشركة من البوتاجاز غير المعالج حوالى 27 ألف طن، ومن النافتا عالية الأوكتان 8 ألاف طن.

وأشار إلى أن الشركة تقوم حاليًا بدراسة مشروع إنشاء مصنع جديد لإنتاج البولى لاكتيك أسيد كبديل استراتيجى وبيئى للبوليمرات والخامات البلاستيكية لتقليل الاعتماد على المواد البتروكيماوية للتوافق مع القوانين والاشتراطات البيئية، وأضاف أن سيدبك بدأت اتخاذ إجراءات للشراكة مع شركة رانجاس النيجيرية للتعاون فى إنشاء مجمع لإنتاج البتروكيماويات بدولة نيجيريا، وتم توقيع الاتفاقية على فاعليات مؤتمر إيجبس 2022.

وأضاف رئيس الشركة أن الشركة نفذت خلال العام العديد من الأعمال والمشروعات والمشاركات لترسيخ مكانتها كإحدى كبرى الشركات الإقليمية والمحلية فى صناعة البتروكيماويات، حيث اجتازت المراجعة الخارجية بنجاح لنظام إدارة الجودة والطاقة طبقًا للمواصفات القياسية ISO 50001 وISO 9001 من شركة SGS المانحة لشهادتى الجودة والطاقة.

وفى مجال تنمية الموارد البشرية وثقل مهارتها، أوضح أن سيدبك حريصة على تنويع البرامج التدريبية لتلبى احتياجات الشركة من مجالات العمل المختلفة، حيث قامت بتنفيذ 689 عملية تدريب داخليًا وخارجيًا، كما استعرض أنشطة الشركة فى خدمة المجتمع وتنمية البيئة بنطاق عمل الشركة شملت المشاركة فى أعمال تنمية وتطوير المستشفيات العامة والمدارس الحكومية وغيرها من الأعمال الخدمية.

وفى نهاية الاجتماع أقرت الجمعية توزيع أسهم مجانية بواقع سهم لكل 5 أسهم بما يعادل 252 مليون جنيه.