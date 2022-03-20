شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار الاقتصاد اليوم.. البترول: أنشطة البحث بالبحر الأحمر شهدت تطورات مهمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنوعت اليوم الأحد 20-3-2022 اخبار الاقتصاد المصرى اليوم، من أبرزها، تأكيد وزير البترول خلال الكلمة الافتتاحية اهتمام الدولة المصرية بمنطقة البحر الأحمر التي تعد منطقة واعدة بفرص كبيرة لإستكشاف البترول والغاز

افتتح المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية عبر تقنية الفيديوكونفرانس النسخة الثانية من ورشة عمل "مستقبل استكشاف البترول والغاز في البحر الأحمر"، والتي نظمتها شركة جنوب الوادى المصرية القابضة للبترول بمدينة الغردقة بالتعاون مع جمعية جيوفيزيائى الاستكشاف " SEG " بحضور الدكتور نائل درويش رئيس شركة جنوب الوادى وقيادات الشركات البترولية العالمية العاملة بمنطقة البحر الأحمر و115خبيرا من 36 شركة عالمية من 7 دول وأساتذة الجامعات والمعاهد البحثية.

وأكد الملا خلال الكلمة الافتتاحية اهتمام الدولة المصرية بمنطقة البحر الأحمر التي تعد منطقة واعدة بفرص كبيرة لإستكشاف البترول والغاز مما دفعها الى اتخاذ خطوات جادة للإسراع بعمليات البحث والاستكشاف في تلك المنطقة البكر من خلال إجراء الدراسات اللازمة وعمليات جمع البيانات الجيوفيزيقية فضلا عن تطبيق بنود جديدة اكثر تنافسية بما ينعكس إيجابا على جذب استثمارات الشركات العالمية للعمل في البحر الأحمر.

وأوضح أن أنشطة البحث والاستكشاف بالبحر الأحمر شهدت تطورات مهمة خلال السنوات القليلة الماضية حيث تم طرح أول مزايدة عالميه للبحث عن البترول والغاز في تلك المنطقة وذلك لأول مرة بعد ترسيم الحدود البحرية مع المملكة العربية السعودية والتي أسفرت عن جذب ثلاث شركات بترول عالمية هي شيفرون وشل ومبادلة وتوقيع 3 اتفاقيات معها للعمل في تلك المنطقة، حيث جاءت تلك التطورات انعكاسا لنجاح المرحلة الأولى من عمليات البحث السيزمى بالبحر الأحمر والتي تم اجراءها بتقنية البحث ثنائى الأبعاد على مساحة 11 ألف كيلومتر.

تلقت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية تقرير من المهندس أشرف عبد الحفيظ، مساعد الوزيرة للتحول الرقمي يشمل إنجازات مشروعات التحول الرقمي المحققة حتى شهر يناير 2022.

وأشار التقرير إلى مشروع تطوير المراكز التكنولوجية بالأحياء والمدن ومشروع تطوير المراكز التكنولوجية بالمدن العمرانية الجديدة حيث يعمل المشروعين تنفيذاً لخطة الإصلاح الإداري والتنمية المستدامة والتحول الرقمي للحكومة المصرية والتي تعتمد على تكنولوجيا المعلومات وتبسيط الإجراءات وتقليص زمن تقديم الخدمات للمواطنين، مع الإستفادة من التقنيات الحديثة وتحقيق التكامل بين مراكز تقديم الخدمات الحكومية بالمحليات باستخدام نظام مركزي موحد على مستوى جميع الوحدات المحلية (ديوان/مركز/مدينة/حي/وحدة قروية) بالجمهورية، وخدمات المستثمرين والمواطنين بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.

أكد رضا عبد القادر رئيس مصلحة الضرائب المصرية أنه في إطار تنفيذ توجيهات وزير المالية بضرورة التنسيق مع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر لتوعية المجتمع الضريبي بمزايا قانون رقم ( 152 ) لسنة 2020 بشأن تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، حتى يتمكن الممولون من الاستفادة من الحوافز الضريبية والجمركية التي يقدمها هذا القانون، تم التنسيق مع جهاز تنمية المشروعات لتنفيذ حملات متنقلة تهدف إلى توعية المجتمع الضريبي بمزايا قانون تنمية المشروعات بالإضافة إلى حصر الاقتصاد غير الرسمي لدمجه في المنظومة الرسمية، مشيرًا إلى أن هذه الحملات المتنقلة ستبدأ في عشرة مناطق ضريبية بشكل متواز، وستضم الحملات عاملين بإدارات الحصر بالمأموريات الضريبية ( دخل وقيمة مضافة ) التابعة للعشرة مناطق المخطط البدء بها بالإضافة إلى أعضاء من جهاز المشروعات .

وقال رئيس مصلحة الضرائب المصرية إن قانون المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر يعد خطوة هامة نحو ضبط المجتمع الضريبي وضم الاقتصاد غير الرسمي إلى منظومة الاقتصاد الرسمي من خلال حزمة المزايا والحوافز التي يقدمها هذا القانون، مضيفًا أن اللائحة التنفيذية لهذا القانون تتضمن كل التفاصيل المتعلقة بتراخيص بدء تلك المشروعات، والاشتراطات المطلوبة، كما تتضمن اللائحة قواعد تنظيم تيسيرات إتاحة التمويل لتلك المشروعات، وخطة الدولة للتمويل الميسر، وتوفيق أوضاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر العاملة في مجال الاقتصاد غير الرسمي، فضلاً عن تحديد الحوافز الضريبية وغير الضريبية للمشروعات، وأسس المعاملة الضريبية، والحوافز المقررة للشركات والمنشآت الداعمة للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر وريادة الأعمال.

بدأت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، اليوم الأحد، زيارة لمحافظة أسيوط، لتفقد عدد من المشروعات التنموية، في إطار جهود الوزارة لمتابعة المشروعات الممولة من شركاء التنمية، تنفيذَا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتحقيق الاستفادة القصوى التعاون الدولي لدعم جهود التنمية، كما تشهد وزيرة التعاون الدولي، خلال زيارتها حفل تخريج الدورة الثانية من برنامج أورنج كورنرز الصعيد لدعم رواد الأعمال في إطار التعاون الثنائي مع هولندا، بالشراكة مع بنك الإسكندرية.

وتبدأ الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، يرافقها اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، زيارتها لتفقد مشروع مدارس العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات STEM، بأسيوط، والممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، بهدف تحسين مهارات الطلاب في مرحلة التعليم الأساسي، وتعزيز جهود الدولة في تطوير المنظومة التعليمية، وتحسين مهارات القراءة والرياضيات واللغة الإنجليزية، وتمكين طلاب المرحلة الثانوية من تطوير مهاراتهم في مجال الرياضيات والعلوم، وتنمية مهارات أعضاء هيئة التدريب.