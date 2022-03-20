شكرا لقرائتكم خبر عن صعود الأسهم السعودية والبحرينية بجلسة الأحد.. وهبوط الكويت وقطر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تباينت بورصات الخليج، خلال تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، إذ ارتفع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسي"، بنسبة 0.83% رابحًا 106.59 نقطة ليغلق عند مستوى 12875.80 نقطة، وصعد المؤشر العام لسوق البحرين المالي، بنسبة 0.53% رابحًا 10.49 نقطة ليغلق عند مستوى 1975.56 نقطة، فيما تراجعت مؤشرات بورصة الكويت، وهبط المؤشر العام لبورصة قطر، بنسبة 0.50% خاسرًا 67.26 نقطة ليغلق عند مستوى 13330.31 نقطة.





بورصة السعوديةارتفع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسي"، بختام تعاملات جلسة اليوم الأحد، بنسبة 0.83% رابحًا 106.59 نقطة ليغلق عند مستوى 12875.80 نقطة، فيما تراجع مؤشر السوق الموازية- نمو بنسبة 0.46% خاسرًا 113.46 نقطة ليغلق عند مستوى 24789.34 نقطة، وبلغ حجم التداول 188.1 مليون سهم بقيمة 8.3 مليار ريال.

وصعد 13 قطاعًا بسوق الأسهم السعودية، على رأسها الطاقة بنسبة 2.88%، أعقبه قطاع المرافق العامة بنسبة 1.41%، يليه قطاع السلع الرأسمالية بنسبة 1.36%، ثم قطاع النقل بنسبة 1.23%، ثم قطاع البنوك بنسبة 1.03%، ثم قطاع الاستثمار والتمويل بنسبة 0.82%، ثم قطاعي المواد الأساسية والإعلام والترفيه بنسبة 0.68%، ثم قطاعي تجزئة السلع الكمالية وتجزئة الأغذية بنسبة 0.14%، فيما تراجع قطاع الاتصالات بنسبة 1.69%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.99%، ثم قطاع إنتاج الأغذية بنسبة 0.57%، ثم قطاع الأدوية بنسبة 0.26%، ثم قطاع الصناديق العقارية المتداولة بنسبة 0.14%، ثم قطاعي إدارة وتطوير العقارات والخدمات التجارية والمهنية بنسبة 0.05%، 0.04%، على التوالي.

وقفز 102 سهمًا خلال جلسة تداول اليوم على رأسها سهم "صادرات" بنسبة 9.95%، ثم سهم "الصناعات الكهربائية" بنسبة 8.37%، ثم سهم "أنعام القابضة" بنسبة 6.06%، وتراجع 99 سهمًا على رأسها سهم "اتحاد الاتصالات" بنسبة 4.65%، ثم سهم "بوبا العربية" بنسبة 4.07%، ثم سهم "بن داود" بنسبة 2.41%، فيما تصدر سهم "أرامكو السعودية" قائمة الأكثر نشاطاً بحسب القيمة وبلغ 989.2 مليون ريال سعودي.





بورصة البحرينكما ارتفع المؤشر العام لسوق البحرين المالي، بختام تعاملات جلسة اليوم الأحد، بنسبة 0.53% رابحًا 10.49 نقطة ليغلق عند مستوى 1975.56 نقطة، وبلغ حجم التداول 1.7 مليون سهم بقيمة 732.3 ألف دينار بحريني، وصعد ببورصة البحرين قطاع المواد الأساسية بنسبة نمو 459.42% مدفوعًا بصعود سهم شركة ألمنيوم البحرين بنسبة 7.46%، فيما تراجع قطاع المال بنسبة انخفاض 62.8% بضغوط هبوط سهمي البنك الأهلي المتحد، بنك السلام بنسبة 2.01%، 0.99%، على التوالي.

بورصة الكويتفيما تراجعت مؤشرات بورصة الكويت، خلال تعاملات جلسة اليوم الأحد، إذ هبط مؤشر السوق العام بنسبة 0.05% خاسرًا 4.01 نقطة ليغلق عند مستوى 7865.65 نقطة، وانخفض مؤشر السوق الأول بنسبة 0.04% خاسرًا 3.89 نقطة ليغلق عند مستوى 8690.23 نقطة، ونزل مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 0.07% خاسرًا 4.48 نقطة ليغلق عند مستوى 6182.27 نقطة، وتراجع مؤشر رئيسي 50 بنسبة 0.25% خاسرًا 15.93 نقطة ليغلق عند مستوى 6470.26 نقطة.

وبلغ حجم التداول بختام التعاملات نحو 263.7 مليون سهم بقيمة 57.2 مليون دينار كويتي عبر تنفيذ 10.8 ألف صفقة، وهبطت 6 قطاعات ببورصة الكويت على رأسها الخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.79%، أعقبه قطاع التأمين بنسبة 0.76%، يليه قطاع المواد الأساسية بنسبة 0.56%، ثم قطاع الخدمات المالية بنسبة 0.54%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.23%، وأخيرًا قطاع الصناعة بنسبة 0.03%، فيما ارتفع قطاع الرعاية الصحية بنسبة 3.65%، ثم قطاع التكنولوجيا بنسبة 1.06%، ثم قطاع الطاقة بنسبة 0.42%، ثم قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 0.34%، ثم قطاع العقار بنسبة 0.25%.





بورصة قطركما تراجع المؤشر العام لبورصة قطر، بختام تعاملات جلسة اليوم الأحد، بنسبة 0.50% خاسرًا 67.26 نقطة ليغلق عند مستوى 13330.31 نقطة، وبلغ حجم التداول 248 مليون سهم بقيمة 626.8 مليون ريال عبر تنفيذ 13.1 ألف صفقة، وتراجع 35 سهمًا، وارتفع 16 سهمًا.

وانخفضت 5 قطاعات ببورصة قطر، على رأسها البضائع والخدمات الاستهلاكية بنسبة 1.39%، أعقبه قطاع النقل بنسبة 1.30%، يليه قطاع الاتصالات بنسبة 1.07%، ثم قطاع البنوك والخدمات المالية بنسبة 0.73%، وأخيرًا قطاع العقارات بنسبة 0.5%، فيما ارتفع قطاعي التأمين والصناعات بنسبة 0.21%، 0.13%، على التوالي.