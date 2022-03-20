شكرا لقرائتكم خبر عن صعود الأسهم السعودية والبحرينية بجلسة الأحد.. وهبوط الكويت وقطر والان مع تفاصيل الخبر
بورصة السعوديةارتفع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسي"، بختام تعاملات جلسة اليوم الأحد، بنسبة 0.83% رابحًا 106.59 نقطة ليغلق عند مستوى 12875.80 نقطة، فيما تراجع مؤشر السوق الموازية- نمو بنسبة 0.46% خاسرًا 113.46 نقطة ليغلق عند مستوى 24789.34 نقطة، وبلغ حجم التداول 188.1 مليون سهم بقيمة 8.3 مليار ريال.
وصعد 13 قطاعًا بسوق الأسهم السعودية، على رأسها الطاقة بنسبة 2.88%، أعقبه قطاع المرافق العامة بنسبة 1.41%، يليه قطاع السلع الرأسمالية بنسبة 1.36%، ثم قطاع النقل بنسبة 1.23%، ثم قطاع البنوك بنسبة 1.03%، ثم قطاع الاستثمار والتمويل بنسبة 0.82%، ثم قطاعي المواد الأساسية والإعلام والترفيه بنسبة 0.68%، ثم قطاعي تجزئة السلع الكمالية وتجزئة الأغذية بنسبة 0.14%، فيما تراجع قطاع الاتصالات بنسبة 1.69%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.99%، ثم قطاع إنتاج الأغذية بنسبة 0.57%، ثم قطاع الأدوية بنسبة 0.26%، ثم قطاع الصناديق العقارية المتداولة بنسبة 0.14%، ثم قطاعي إدارة وتطوير العقارات والخدمات التجارية والمهنية بنسبة 0.05%، 0.04%، على التوالي.
وقفز 102 سهمًا خلال جلسة تداول اليوم على رأسها سهم "صادرات" بنسبة 9.95%، ثم سهم "الصناعات الكهربائية" بنسبة 8.37%، ثم سهم "أنعام القابضة" بنسبة 6.06%، وتراجع 99 سهمًا على رأسها سهم "اتحاد الاتصالات" بنسبة 4.65%، ثم سهم "بوبا العربية" بنسبة 4.07%، ثم سهم "بن داود" بنسبة 2.41%، فيما تصدر سهم "أرامكو السعودية" قائمة الأكثر نشاطاً بحسب القيمة وبلغ 989.2 مليون ريال سعودي.
بورصة البحرينكما ارتفع المؤشر العام لسوق البحرين المالي، بختام تعاملات جلسة اليوم الأحد، بنسبة 0.53% رابحًا 10.49 نقطة ليغلق عند مستوى 1975.56 نقطة، وبلغ حجم التداول 1.7 مليون سهم بقيمة 732.3 ألف دينار بحريني، وصعد ببورصة البحرين قطاع المواد الأساسية بنسبة نمو 459.42% مدفوعًا بصعود سهم شركة ألمنيوم البحرين بنسبة 7.46%، فيما تراجع قطاع المال بنسبة انخفاض 62.8% بضغوط هبوط سهمي البنك الأهلي المتحد، بنك السلام بنسبة 2.01%، 0.99%، على التوالي.
بورصة الكويتفيما تراجعت مؤشرات بورصة الكويت، خلال تعاملات جلسة اليوم الأحد، إذ هبط مؤشر السوق العام بنسبة 0.05% خاسرًا 4.01 نقطة ليغلق عند مستوى 7865.65 نقطة، وانخفض مؤشر السوق الأول بنسبة 0.04% خاسرًا 3.89 نقطة ليغلق عند مستوى 8690.23 نقطة، ونزل مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 0.07% خاسرًا 4.48 نقطة ليغلق عند مستوى 6182.27 نقطة، وتراجع مؤشر رئيسي 50 بنسبة 0.25% خاسرًا 15.93 نقطة ليغلق عند مستوى 6470.26 نقطة.
وبلغ حجم التداول بختام التعاملات نحو 263.7 مليون سهم بقيمة 57.2 مليون دينار كويتي عبر تنفيذ 10.8 ألف صفقة، وهبطت 6 قطاعات ببورصة الكويت على رأسها الخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.79%، أعقبه قطاع التأمين بنسبة 0.76%، يليه قطاع المواد الأساسية بنسبة 0.56%، ثم قطاع الخدمات المالية بنسبة 0.54%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.23%، وأخيرًا قطاع الصناعة بنسبة 0.03%، فيما ارتفع قطاع الرعاية الصحية بنسبة 3.65%، ثم قطاع التكنولوجيا بنسبة 1.06%، ثم قطاع الطاقة بنسبة 0.42%، ثم قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 0.34%، ثم قطاع العقار بنسبة 0.25%.
بورصة قطركما تراجع المؤشر العام لبورصة قطر، بختام تعاملات جلسة اليوم الأحد، بنسبة 0.50% خاسرًا 67.26 نقطة ليغلق عند مستوى 13330.31 نقطة، وبلغ حجم التداول 248 مليون سهم بقيمة 626.8 مليون ريال عبر تنفيذ 13.1 ألف صفقة، وتراجع 35 سهمًا، وارتفع 16 سهمًا.
وانخفضت 5 قطاعات ببورصة قطر، على رأسها البضائع والخدمات الاستهلاكية بنسبة 1.39%، أعقبه قطاع النقل بنسبة 1.30%، يليه قطاع الاتصالات بنسبة 1.07%، ثم قطاع البنوك والخدمات المالية بنسبة 0.73%، وأخيرًا قطاع العقارات بنسبة 0.5%، فيما ارتفع قطاعي التأمين والصناعات بنسبة 0.21%، 0.13%، على التوالي.