شكرا لقرائتكم خبر عن البنك الأهلي السعودي يطلق مبادرات اجتماعية وبيئية في 20 مدينة ضمن حملة سعادة "أهالينا" والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أطلق البنك الأهلي السعودي مبادرات اجتماعية وبيئية تطوعية في 20 مدينة حتى نهاية العام 2022 ضمن حملة "سعادة أهالينا" في نسختها السادسة، إحدى مبادرات برامج البنك للمسؤولية المجتمعية "أهالينا"، والتي تستهدف 20 مدينة في كافة أنحاء المملكة، وذلك بهدف نشر "السعادة والعطاء"، إلى جانب تعزيز روح التطوع والترابط المجتمعي، الذي تحرص عليه الحملة منذ انطلاقتها الأولى في العام 2018م.

وتدشن حملة "سعادة أهالينا" أولى مبادراتها يوم الأحد الموافق 20 مارس 2022 تزامناً مع يوم السعادة العالمي من خلال العديد من المبادرات الاجتماعية والإنسانية التي سوف تنفذها الحملة على مدار العام في عدة مناطق، ومن بينها التشجير، والحقائب الشتوية، وإزالة التشوهات البصرية وغيرها، وذلك بمشاركة المتطوعين من موظفي البنك الأهلي السعودي إلى جانب عدد من المتطوعين من كافة أنحاء المملكة.

كما أطلق البنك هذا الأسبوع بالتزامن مع أسبوع البيئة في المملكة مبادرة تنظيف شواطئ جدة. ومع اقتراب حلول شهر رمضان المبارك، تقوم حملة "سعادة أهالينا" بتنفد مبادة توزيع السلال الغذائية في أكثر من مدينة، بالإضافة إلى إطلاق المبادرة السنوية "إفطارك علينا" من خلال تقديم آلاف الوجبات في الرياض وجدة والدمام على العابرين في إشارات المرور.

وأكّدت بسمة الجوهري رئيس المسؤولية المجتمعية بالبنك الأهلي السعودي أن الحملة تحرص كل عام على أن تصل إلى مستحقيها بما يسعدهم ويناسبهم، حيث تقدم هذا العام حزمة من المبادرات التي تناسب كل مدينة وكل فئة أو نشاط مستهدف. مُشيرة إلى أن الحملة هذا العام تقوم بالعديد من المبادرات المجتمعية الهادفة في أنحاء المملكة، إلى جانب العديد من المبادرات البيئية الأخرى.

الجدير بالذكر أن حملة "سعادة أهالينا" تقودها فرق المتطوعين من موظفي البنك الأهلي السعودي في أنحاء المملكة، بالتعاون مع بعض الجهات والجمعيات الخيرية والأهلية، كما يعمل البنك على تكريس طاقات موظفيه لتوسيع أثر القطاع غير الربحي وبناء قدراته في خدمة المجتمع. ويُشار إلى أن البنك الأهلي السعودي هو أول جهة في القطاع الخاص تشجع منسوبيها على العمل التطوعي حيث يمنح البنك موظفيه ما يعادل 30 ساعة عمل تطوعي مدفوعة الأجر سنوياً.