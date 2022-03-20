شكرا لقرائتكم خبر عن سعر اليورو اليوم الأحد 20-3-2022 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سجل سعر اليورو تباينا أمام الجنيه المصرى بالبنوك العاملة فى مصر اليوم الأحد الموافق 20 مارس 2022، مسجلًا فى البنك الأهلى سعر 17.21 جنيه للشراء، و17.49 للبيع، مقابل سعره بختام تعاملات الخميس الماضى كا بـ17.21 جنيه للشراء، و17.48 للبيع، وفى بنك الإسكندرية سجل 17.21 جنيه للشراء، و17.52 للبيع، أما فى البنك المركزى المصرى سجل 17.30 جنيه للشراء، و17.41 جنيه للبيع.

وفى سياق متصل، سجل سعر الروبل الروسى استقرارا أمام الجنيه المصرى اليوم، مسجلا 0.15 جنيه مصرى، وسجل 1جنيه مصري 6.84 روبل الروسي، وذلك مقارنة بتداولات الخميس الماضى، بسبب تداعيات أزمة روسيا وأوكرانيا.

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سجل سعر اليورو فى بعض البنوك كالتالى: سعر اليورو فى البنك المركزى المصرى17.30 جنيه للشراء. سجل سعر اليورو فى بعض البنوك كالتالى: سعر اليورو فى البنك المركزى المصرى17.30 جنيه للشراء.

17.41 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى البنك الأهلى المصرى17.21 جنيه للشراء.

17.49 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى بنك مصر17.21 جنيه للشراء.

17.50 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى بنك الإسكندرية17.21 جنيه للشراء.

17.52 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى بنك البركة17.23 جنيه للشراء.

17.52 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى البنك التجارى الدولى cib17.23 جنيه للشراء.

17.52 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى مصرف أبو ظبى الإسلامى17.25 جنيه للشراء.

17.52 جنيه للبيع.