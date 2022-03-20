شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على قائمة الأسعار الحقيقية لبيع السجائر المصرية والأجنبية للمستهلك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحرص الشركة الشرقية للدخان "إيسترن كومباني" علي كتابة أسعار السجائر الجديدة علي العلب منعا لتلاعب بعض التجار فى الاسعار، ولا سيما فى طل أهمية السجائر للمستهلك وكذلك تجاوب شركات السجائر سواء المصرية أو الأجنبية تنفيذا لأحكام قانون ضريبة القيمة المضافة والتأمين الصحى.

قائمة أسعار بيع السجائر: قائمة أسعار بيع السجائر: سعر كليوباترا سوفت كوين 19 جنيها. سعر كليوباترا بوكس (أبيض/ألوان) 20 جنيها . سعر كليوباترا سوبر 21 جنيها . سعر "بوكس 10" 11.50 جنيه . سعر بوسطن/بلمونت 19.50 جنيه. سعر كليوباترا كينج سايز 18.50 جنيه. سعر مونديال (أحمر - أزرق- سيلفر) 21 جنيهاً. سعر مونديال سويتش (منتول/بلوبيري) 24 جنيهاً. سجائر مارلبورو 46 جنيها. سجائر ميريت 49 جنيها. سجائر دانهل 49 جنيها. سجائر دانهل ماستر بليند 41 جنيها. سجائر فايسروى 29 جنيها. سجائر كنت 44 جنيها. سجائر بال مال 29 جنيها. سجائر رويالز 21 جنيها .