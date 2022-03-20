شكرا لقرائتكم خبر عن الإسكان: اليوم..بدء تسليم دفعة جديدة من وحدات دار مصر بمدينة القاهرة الجديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - صرح الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأن جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة، سيبدأ اليوم الأحد 20/3/2022، وحتى يوم الأربعاء 6/4/2022، في تسليم دفعة جديدة بعدد 14 عمارة تضم 336 وحدة سكنية من تسليمات مشروع دار مصر بمنطقة القرنفل بمدينة القاهرة الجديدة.

وأضاف المهندس أمين غنيم، رئيس جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة، أن العملاء الفائزين بالوحدات يقومون بالتوجه لبنك التعمير والإسكان (فرع التجمع الأول بالتسعين الشمالي خلف الداون تاون)، لإنهاء إجراءات البنك، ثم التوجه بخطاب البنك إلى مكتب خدمة المواطنين بمقر جهاز القاهرة الجديدة الرئيسي بالتسعين الجنوبي، لتسجيل البيانات على الشبكة واستلام خطاب للموقع لمعاينة واستلام الوحدة.

وأوضح المهندس أمين غنيم، أنه يتم اليوم الأحد 20/3/2022 البدء فى تسليم وحدات العمارة 275، وسيتم تسليم وحدات العمارة 276، غداً الإثنين 21/3/2022، ووحدات العمارة 245، بعد غدٍ الثلاثاء 22/3/2022، ووحدات العمارة 244، يوم الأربعاء 23/3/2022، ووحدات العمارة 247، يوم الخميس 24/3/2022، ووحدات العمارة 248، يوم الأحد 27/3/2022.

وقال رئيس الجهاز: سيتم تسليم وحدات العمارة 257، يوم الإثنين 28/3/2022، ووحدات العمارة 258، يوم الثلاثاء 29/3/022، ووحدات العمارة 264، يوم الأربعاء 30/3/2022، ووحدات العمارة 263، يوم الخميس 31/3/2022، ووحدات العمارة 259، يوم الأحد 3/4/2022، ووحدات العمارة 260، يوم الإثنين 4/4/2022، ووحدات العمارة 261، يوم الثلاثاء 5/4/2022، ووحدات العمارة 262، يوم الأربعاء 6/4/2022.