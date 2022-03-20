شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار العملات اليوم الأحد 20-3-2022 فى مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سجلت أسعار العملات العربية والأجنبية تباينا أمام الجنيه المصرى اليوم الأحد 20-3-2022، خلال التعاملات الصباحية بالبنوك العاملة فى مصر، حيث استقر سعر الدولار الأمريكى عند سعر 15.64 جنيه للشراء، و15.74 جنيه للبيع، كما ثبت سعر صرف الريال السعودى أمام الجنيه المصرى عند سعر 4.18 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع.

وسجل سعر صرف اليورو تباين أمام الجنيه عند 17.21 للشراء، 17.49جنيه للبيع، مقابل سعره بختام تعاملات الخميس الماضى كان مسجلا 17.21 للشراء، 17.48جنيه للبيع، وذلك وفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلي المصرى.

ويقدم ”الخليج 365”، خدمة تشمل نشر أسعار العملات فى كافة البنوك المصرية والسوق المصرفى، وتشمل التحديث الفوري للأسعار حال تغييرها.

ووفقا لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى، ننشر أسعار العملات مقابل الجنيه المصرى اليوم، والتى جاءت كالتالى: سعر الدولار اليوماستقر سعر الدولار اليوم أمام الجنيه المصرى عند سعر 15.64 جنيه للشراء، و15.74 جنيه للبيع، وفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى.





سعر اليورو الأوروبى اليومتباين سعر صرف اليورو أمام الجنيه المصرى، عند 17.21 للشراء، 17.49 جنيه للبيع، مقابل سعره بختام تعاملات الخميس الماضى كان مسجلا 17.21 للشراء، 17.48 جنيه للبيع، وذلك وفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى.





سعر الجنيه الإسترلينى اليومتباين سعر صرف الجنيه الإسترلينى أمام الجنيه المصرى عند 20.50 جنيه للشراء، 20.77 جنيه للبيع، مقابل سعره بختام تعاملات الخميس الماضى كان مسجلا 20.47 جنيه للشراء، 20.79 جنيه للبيع، وذلك وفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى.





سعر الريال السعودى اليومثبت سعر صرف الريال السعودى أمام الجنيه المصرى، عند سعر 4.18 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع، طبقا لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى.





سعر الدينار الكويتى اليومتباين سعر صرف الدينار الكويتى اليوم أمام الجنيه المصرى 49.49 جنيه للشراء، و51.81 جنيه للبيع، مقابل سعره بختام تعاملات الخميس الماضىكان مسجلا 49.50 جنيه للشراء، و51.80 جنيه للبيع، وهذه الأسعار طبقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى.