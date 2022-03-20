شكرا لقرائتكم خبر عن 3 جنيهات زيادة فى سجائر الكنت و2 جنيه فى ‬الدنهل وجنيه لفايسروى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رفعت شركة بريتش أمريكان توباكو أسعار منتجاتها من السجائر، بواقع 3 جنيهات لسجائر الكنت و2 جنيه لسجائر الدنهل بأنواعها، فيما تم رفع بقية الأنواع جنيه واحد فقط، وذلك بحسب تصريح إبراهيم الإمبابى رئيس شعبة الدخان اليوم.

وأضاف الإمبابى أن سجائر فايسروى وبال مال وورويالز، زادت بواقع جنيه واحد فى كل علبه، مشيرا إلى أن أغلب الشركات رفعت أسعارها، فيما تدرس بقية الشركات أحوال السوق قبل قرار الرفع الفترة المقبلة.